Finanzen Haushalt durchschreitet die Talsohle

Mundelsheim / Von Roland Willeke

Kämmerin Ina Grausam legte jetzt im Gemeinderat ihren zweiten Haushaltsplan nach den Regeln des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) vor – ein Umstand, der Boris Seitz, den neuen Bürgermeister von Mundelsheim, durchaus mit Stolz erfüllte.

Wie im vergangenen Jahr auch, kann der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden. Den ordentlichen Erträgen von 8,15 Millionen Euro stehen Aufwendungen von 8,44 Millionen Euro gegenüber. Das erwartete Defizit ist mit 290 000 Euro aber deutlich geringer als im noch nicht abgerechneten Haushaltsjahr 2018, für das man mit einem Fehlbetrag von über einer halben Million Euro rechnet. Ab 2020 werden positive Ergebnisse erwartet.

Gemildert wird das Defizit im Ergebnishaushalt durch außerordentliche Einnahmen aus Grundstücksverkäufen im neuen Baugebiet Seelhofen IV in Höhe von 166 000 Euro. Das veranschlagte Gesamtergebnis beläuft sich letzten Endes auf minus 123 000 Euro.

Der Finanzhaushalt, in dem die kassenwirksamen Geldbewegungen festgehalten werden, zeigt einen Finanzierungsmittelbedarf von 933 000 Euro. Mit einer Liquiditätsreserve von 1,66 Millionen Euro am Jahresbeginn 2019 stehen ausreichend liquide Eigenmittel zur Deckung bereit.

Die wichtigsten Einnahmequellen der Kommune sind der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 2,38 Millionen Euro und die Gewerbesteuer mit netto 1,7 Millionen Euro. Mundelsheim erhält in diesem Jahr 460 000 Euro Schlüsselzuweisungen.

Auf der Ausgabenseite fallen die Personalkosten besonders ins Gewicht. Sie steigen heuer um 21,5 Prozent auf fast 2,2 Millionen Euro. Grund dafür sind unter anderem fast fünf neue Stellen im Kindergartenbereich, bedingt durch die Eröffnung einer Ganztagsgruppe im neuen Anbau des Kindergartens am Dammweg.

Die Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen ­– darunter fallen auch Unterhaltsarbeiten an Straßen und Wegen – sind mit 1,1 Millionen Euro veranschlagt. Rund 3,3 Millionen Euro, das sind 39 Prozent der ordentlichen Gesamtaufwendungen, gibt die Gemeinde für Transferleistungen aus. Darunter fallen die Gewerbesteuerumlage (345 000 Euro), die Umlage für den Finanzausgleich (1,1 Millionen Euro), die Kreisumlage (1,27 Millionen Euro), die Beteiligung am Abmangel des Evangelischen Kinderhauses (478 000 Euro) sowie Vereinszuschüsse.

Urbanstraße wird saniert

Die für dieses Jahr geplanten Investitionen belaufen sich auf 1,24 Millionen Euro. Wichtige Posten sind die Restzahlungen für den Anbau an den Kindergarten am Dammweg (230 000 Euro), ein neues LED-basiertes Beleuchtungskonzept für die Käsberghalle (80 000 Euro) und die Sanierung der Urbanstraße (316 000 Euro für den Kanal und 381 000 Euro für die Straße). Zuschüsse erwartet die Gemeinde für den Anbau des Kindergartens (64 000 Euro) und für die Beleuchtung der Käsberghalle (20 000 Euro).

Die Schulden sinken zum Jahresende auf 1,06 Millionen Euro. Umgerechnet auf jeden der 3351 Mundelsheimer sind das pro Kopf 318 Euro. Damit liegt man unter dem Landesdurchschnitt der Gemeinden zwischen 3000 und 5000 Einwohnern, der bei 374 Euro lag. Anders sieht es aus, wenn man die Schulden der als Eigenbetrieb geführten Wasserversorgung, 1,15 Millionen Euro, einbezieht. Dann steigt die Pro-Kopf-Verschuldung auf 660 Euro.

In diesem Jahr kann der Haushalt noch ohne Neuverschuldung gefahren werden. Das ändert sich voraussichtlich in zwei Jahren. Die Kämmerin rechnet damit, 2021 neue Schulden in Höhe von 240 000 Euro machen zu müssen. Für 2022 ist geplant, noch einmal 200 000 Euro aufzunehmen.