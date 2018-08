Markgröningen / bz

Am Freitag, 14. September, tritt um 19 Uhr David Hanselmann beim Open-Air im Apothekergarten, Ostergasse 22, in Markgröningen auf. Vorverkauf 12, Abendkasse 13 Euro. Karten gibt es über www.reservix.de sowie im Kleinen Kultur- und Theaterladen, Ostergasse 1, in Markgröningen. Hanselmann steht für Bühnenpräsenz, eine Power-Stimme und Professionalität, heißt es in der Ankündigung. Er arbeitete im Lauf der Jahre mit Wolfgang Dauner, Wolle Kriwanek und Nena zusammen.