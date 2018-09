Hessigheim Gut integriert, Abschiebung droht

Michael Soltys

Es muss wie ein Schlag in die Magengrube gewesen sein, als Mitte August das Schreiben des Bundesamtes für Migration (BaMF) bei einer irakischen Familie in Hessigheim einging. Der 39 Jahre alte Alaa Al-Obaidi, seine Frau Abeer Fayyadh (34) und die vier gemeinsamen Kinder Abdullah (5), Mayss (8), Layth (15) und Mustafa (17) sollten innerhalb einer Woche Deutschland verlassen. Ihr Antrag auf Wiederaufnahme eines Asylantrages – ein erster Antrag war im Mai 2017 abgelehnt worden – blieb ohne Erfolg. Sollten sie trotzdem bleiben, droht die Abschiebung.

Online-Petition gestartet

So weit ist es nicht gekommen, die Familie wohnt weiterhin in ihrer eigenen Wohnung in Hessigheim, die sie vor einigen Monaten bezogen hat. Im Ort lebt sie seit ihrer Ankunft in Deutschland im November 2015, nach einem kurzen Aufenthalt in Mannheim. Ihre Anwälte haben gegen den Bescheid des BaMF Einspruch erhoben, das verschafft erst einmal Zeit. So stellt es Schemaja Eisele dar. Der gebürtige Hessigheimer, Sohn eines Inders und einer Schwäbin aus dem Neckartal, hat sich mit der irakischen Familie angefreundet und hilft ihnen im Alltag weiter, zusammen mit einer Gruppe Hessigheimern. Mehr als 1200 Menschen haben mittlerweile eine Online-Petition unterzeichnet, mit der sich Eisele für den Verbleib einsetzt.

Was ihnen allen vollkommen unverständlich ist: Mit den Al-Obaidis soll ausgerechnet eine Familie des Landes verwiesen werden, die sich geradezu vorbildlich um Integration bemüht habe. Der Vater, der im Irak als Taxifahrer gearbeitet hat und ein kleines Bauunternehmen betrieb, besitzt eine Arbeitserlaubnis, hilft seit zwei Monaten einem ortsansässigen Wengerter im Weinberg und sucht eine feste Arbeit. Er spricht Deutsch, wenn auch gebrochen. Seine Frau fährt beinahe täglich nach Ludwigsburg, um dort ihre Deutschkenntnisse aufzubessern. Schon perfekt beherrscht die achtjährige Mayss die deutsche Sprache, sie geht in Hessigheim in die zweite Klasse. Weite Teile des Gesprächs mit der BZ bestreitet der 15-jährige Layth, der in diesem Jahr an der Friedrich-Schelling-Schule in Besigheim seinen Hauptschulabschluss macht und sich schon jetzt um eine Lehrstelle als Metalltechniker bemüht. In einem Besigheimer Friseurgeschäft geht der 17-jährige Mustafa in die Lehre. Mit seinem Bruder zusammen kickt er im Hessigheimer Fußballverein. Abdullah, der Jüngste, besucht den Kindergarten.

Wo sollen sie hin, wenn sie abgeschoben werden sollten? Darauf hat die Familie, die aus der Nähe von Bagdad kommt, keine Antwort. Eine Wohnung haben sie dort nicht mehr, sagt Abeer Fayyahd, große Teile der Verwandtschaft leben bereits in Deutschland. Und vor allem: In Bagdad wartet die schiitische Miliz, vor der sie geflohen sind. Denn die Al-Obaidis sind Angehörige der islamischen Glaubensrichtung der Sunna, die im Irak in der Minderheit ist. Bedrohung, Mord und Folter durch die Miliz seien der Grund für ihre Flucht gewesen, sagt Vater Alaa und zeigt die Narbe einer Schusswunde im Rücken, mit denen sich die Milizionäre dafür gerächt haben, dass er nicht für sie kämpfen wollte, wie er erzählt.

Der Großvater der Familie habe seine Weigerung sogar mit dem Leben bezahlt, ergänzt Layth. Er sei an seiner Arbeitsstelle erschossen worden. Schon vor Jahren sei ein Onkel gefoltert worden, der jetzt schon lange in Deutschland lebt. Milizionäre setzten Plastiktüten in Brand und ließen den heißen Brei auf sein Gesicht tropfen. In Deutschland will Alaa Al-Obaidi erfahren haben, dass mittlerweile auch ein Bruder und der Ehemann seiner Schwägerin ermordet wurden. Kommen sie in den Irak zurück, wird alles noch viel schlimmer, glaubt Layth: „Die wissen jetzt, dass wir geflohen sind. Dann haben sie uns.“

Das alles reichte dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nicht, um dem Asylantrag stattzugeben. „Die Lage sieht nicht gut aus“, fürchtet auch Gabi Heinz aus dem Kreis der Unterstützer. „Jeder, der die Geschichte kennt, ist besorgt“, sagt sie. Ihr und anderen sei die Familie ans Herz gewachsen, sie passten sehr gut in den Ort und haben mittlerweile einen größeren Bekanntenkreis als sie selbst. Für die Helfer, die bei Behördengängen und Arztbesuchen dabei waren, Möbel besorgt und bei der Wohnungssuche geholfen haben, seien die rechtlichen Auseinandersetzungen und das „Spiel auf Zeit“ ein „Wechselbad der Gefühle“.