ILEK Günther Pilz ist neuer ILEK-Sprecher

Hessigheim / bz

Bislang hatte Albrecht Dautel als Bürgermeister der Gemeinde Walheim die Funktion des Sprechers der Kommunen für das Integrierte Ländliche Entwicklungskonzept (ILEK) inne und das Projekt federführend begleitet. Dautel hat seit Juli 2018 das Amt des Bürgermeisters für die Stadt Bönnigheim übernommen und tritt daher als ILEK-Sprecher zurück. In der Nachfolge wurde der Bürgermeister der Gemeinde Hessigheim, Günther Pilz, als neuer Sprecher der ILEK-Kommunen von den Lenkungsgruppenmitgliedern einstimmig gewählt, heißt es in einer Mitteilung. Pilz freue sich auf diese Aufgabe sowie die Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro „agl“ aus Saarbrücken und den Akteuren aus den beteiligten Kommunen, und er hoffe auf eine möglichst hohe Umsetzung der erarbeiteten Projektideen.

Wegweisende Projekte

Die Kommunen Lauffen, Kirchheim, Bönnigheim, Walheim, Gemmrigheim, Hessigheim, Mundelsheim, Ingersheim, Freiberg, Benningen und Besigheim haben in den vergangenen Jahren für ihre Region an den „Neckarschleifen“ das ILEK erarbeitet. Der Projektraum umfasst im Wesentlichen den weinbaulich geprägten Talraum des Neckartals zwischen den Verdichtungsräumen Stuttgart und Heilbronn. Allerdings steckt der terrassierte Steillagenweinbau am Neckar in einer Rentabilitätskrise, weshalb das ILEK wegweisende Projekte anstoßen und so zur Erhaltung der Weinbauterrassen dienen soll.

Um die Projektideen anzutreiben, wurde im Mai 2018 ein Regionalmanagement etabliert, das auf vier Jahre angelegt ist und in dieser Zeit einen Teil der Projekte vorantreibt und weiter die Ideen umsetzen soll. Für diese Aufgabe wurde das Planungsbüro „agl“ aus Saarbrücken beauftragt. Die betroffenen Kommunen haben die Möglichkeit, bei Bedarf zusätzliche Mittel des Landratsamtes zu beantragen.