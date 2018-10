Kirche Gottesdienste und Konzert zu Erntedank

Besigheim / bz

Erntedank hat traditionell einen hohen Stellenwert in Besigheim: Die Kirchengemeinde bittet wie jedes Jahr um Gaben zugunsten des Tafelladens in Bietigheim-Bissingen. Sie können am Samstag, 6. Oktober, zwischen 9 und 14 Uhr in der Stadtkirche Besigheim oder in der Hippolytkirche Ottmarsheim abgegeben werden. Die Kirchengemeinde bittet um haltbare Produkte wie Zucker, Mehl, Nudeln, Reis, Konserven, Öl und Halbfertigprodukte, außerdem Hygiene- und Reinigungsartikel. Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten mit Alkohol. Selbst gemachte Produkte wie Marmelade, Gebäck oder Saft seien nicht erwünscht, teilt die Gemeinde mit.

Am Sonntag, 7. Oktober, ist um 10 Uhr Familiengottesdienst mit Pfarrerin Strohm und dem Kindergarten Schimmelfeld in der Stadtkirche. Anschließend findet im Paul-Gerhardt-Haus ein Brunch statt. Brote der Konfirmanden werden im Paul-Gerhardt-Haus und auf dem Kelterplatz ab 11.30 Uhr verkauft. „Das Wunder des Teilens“ – Unter diesem Thema steht der Erntedankfestgottesdienst am Sonntag, 7. Oktober 2018, um 10 Uhr in der Hippolytkirche Ottmarsheim. Um 17 Uhr findet in der Stadtkirche ein Konzert für Kinder und Erwachsene statt: „Hänsel und Gretel“. Um 19 Uhr findet „Sing & Pray“ in der Stadtkirche statt.