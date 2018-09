Kraftwerk GKN-Revision: Risse in Heizrohren

GKN-Revision: Risse in Heizrohren

Neckarwestheim / bz

Im Kernkraftwerk Neckarwestheim, Block II, wurden im Rahmen der zurzeit laufenden Revision vom Betreiber Wirbelstromprüfungen an den Heizrohren der Dampferzeuger durchgeführt. In zwei Dampferzeugern wurden dabei bei einer größeren Anzahl von Heizrohren Risse festgestellt, teilt das Umweltministerium mit. Sie gehen jedoch nicht sehr tief. Die untersuchten Rohre weisen eine „ausreichende Restwanddicke“ auf, so das Ministerium, das dem Befund keine oder sehr geringe sicherheitstechnische Bedeutung beimisst.

Die Prüfungen der Heizrohre werden fortgesetzt, heißt es weiter. Betroffene Rohre werden vor dem Wiederanfahren der Anlage dauerhaft verschlossen. Die aufgetretenen Befunde werden vom Betreiber analysiert.

Während des Leistungsbetriebs vor der Revision habe es aus der Betriebsüberwachung keine Hinweise auf Heizrohrleckagen gegeben, betont das Ministerium weiter. Die Integrität der Anlage sei trotz des Befundes gegeben. Die Befunde werden derzeit erfasst und hinsichtlich Ursache, sicherheitstechnischer Bedeutung für den weiteren Betrieb und zielführender Abhilfemaßnahmen analysiert und bewertet. Es hättem sich keine Auswirkungen auf den Betrieb der Anlage, Personen und die Umgebung ergeben.