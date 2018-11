Neckarwestheim GKN II: Vorbereitung für den Abbruch

Von Michael Soltys

Noch längstens vier Jahre ist Block II des Kernkraftwerks in Neckarwestheim am Netz. Dann wird der Reaktor abgeschaltet, wie schon zuvor der benachbarte Block I, dessen Stromproduktion schon kurz nach der Fukushima-Katastrophe im März 2011 beendet wurde. Während das Verfahren für den Abbau sich hinzog, während Block I bereits stillstand, möchte Betreiber EnBW auf die Stilllegung von Block II vorbereitet sein. So zumindest begründet der Energieerzeuger, warum er den Antrag auf den Rückbau schon Mitte Juli 2016 gestellt hat.

Doch diese Begründung, das Rückbau-Verfahren selbst und dessen Zeitpunkt stoßen bei den Atomkraftgegnern auf Skepsis und Widerstand. Das wurde am Dienstag deutlich, als ihre Einwände in der Reblandhalle in Neckarwestheim erörtert wurden. Rund 800 Einwendungen sind auf den Rückbau-Antrag der EnBW eingegangen, teilt das Umweltministerium mit. Allein die Atomkraftgegner der AG AtomErbe Neckarwestheim reichten Anfang September 698 Sammeleinwendungen an das Umweltministerium ein, sagte deren Sprecher Franz Wagner in der Reblandhalle. Von breitem Widerstand war dort allerdings nichts zu spüren. Nur die buchstäbliche Handvoll von Atomkraftgegnern fand sich zur Erörterung ein und sah sich einer gut vorbereiteten Riege von Ministeriumsmitarbeitern und EnBW-Fachleuten gegenüber.

Die EnBW glaubt sich für den Rückbau von Block II jedenfalls gut gerüstet, machte Manfred Möller deutlich, der beim Energieversorger für das Genehmigungsverfahren zuständig ist. Mit dem Reststoffbearbeitungszentrum und dem Standort-Abfalllager für die schwach- bis mittelradioaktiven Teile des Block I sei die Infrastruktur für den Rückbau von Block II bereits vorhanden. Beide gehen im kommenden Jahr in Betrieb. Ein Gesamtkonzept für den Rückbau liege vor, die notwendigen Erfahrungen haben die Mitarbeiter beim Abbruch der Einserblöcke in Neckarwestheim und Philippsburg bereits erworben. Die Dauer veranschlagen die EnBW-Verantwortlichen auf zehn bis 15 Jahre. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung habe ergeben, dass vom Rückbau keine nachteiligen Auswirkungen auf Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser oder Luft zu erwarten seien.

Was EnBW-Manager Möller vorstellte, ist für Franz Wagner und die AG AtomErbe dagegen eine Mogelpackung, inhaltlich ein „Billig-Abriss“ von Block II. Damit sprach er auch den anderen Gegnern aus dem Herzen, deren Argumente sich in drei Forderungen zusammenfassen lassen: Block II muss sofort abgeschaltet werden, vor allem nachdem kürzlich die Schäden an den Heizrohren (die BZ berichtete) bekannt geworden sind. Das Genehmigungsverfahren ist viel zu früh terminiert. Und drittens: Die Freimessung und damit die Freigabe und mögliche Lagerung von Schutt auf Deponien stellt eine Gefahr dar. Sie sei eine „unkontrollierte Verseuchung der Umwelt“ und müsse ersetzt werden durch eine „überwachte Lagerung vor Ort“, also in Neckarwestheim, auf dem Gelände selbst, so Frank Wagner.

Das Hauptargument gegen die frühzeitige Genehmigung: Der Antrag berücksichtige nicht den Alterungsprozess der Anlage, sagte Wagner. Das Atomkraftwerk sei schließlich keine „Schraubenfabrik“, sagte er. Die um mehrere Jahre vorgezogene Genehmigung berücksichtige nicht die technischen Neuerungen und die neuen internationalen Verfahren der Zukunft, so Gudrun Vangermain aus Karlsruhe. Auf mögliche Störfälle könne ebenso nicht reagiert werden. Die Genehmigung lasse der EnBW viele Spielräume, kritisierte der Karlsruher Atomkraftgegner Harry Block. „Es fehlt eine Gesamtschau.“

Was auch deutlich wurde: Die Kritiker sind frustriert. „Aus Hoffnung wird Verdruss“, sagte Block, weil ihre Einwendungen keinen Eingang in die Ergebnisse fänden. Auch dank der „cremigen Politik der Grünen“, so Block, einst selbst Gründer der Grünen Liste in Karlsruhe, liege die Genehmigung eigentlich schon vor. Der Erörterungstermin sei lediglich eine „hoheitliche Gnadengeste des Staates“. Von Tricks und einer Ausgrenzung der Atomkraftgegner sprach Franz Wagner, von einer echten Bürgerbeteiligung könne keine Rede sein. Das Umweltministerium unternehme alles, um den Betrieb des AKW bis zum 31. Dezember 2022 zu ermöglichen.