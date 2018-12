Besigheim Geschenkideen und altes Handwerk

Von Uwe Deecke

Das stürmische und regnerische Wetter machte auch dem Besigheimer Weihnachtsmarkt in diesem Jahr zu schaffen. Besuchermagnet war deshalb umso mehr der Kunsthandwerkermarkt in der Alten Kelter.

Wer bis jetzt noch kein Weihnachtsgeschenk hatte, der konnte in der Kelter fündig werden. Zahlreiche Kunsthandwerker war hier auf zwei Stockwerken vertreten und zeigten ihre Produkte. Ursula Schäfter präsentierte gleich am Eingang ihre „Arte Decorativa“, Bilder auf Holz, die ihre Ursprünge in Brasilien haben. Neun Jahre lebte Schäfter dort und lernte das Handwerk mit typisch südamerikanischen Motiven. Seit vielen Jahren ist Karin Reichert dabei, die hier von Geschenkideen bis zur Stickmaschine eine breite Palette bot. „Es geht nicht um den Riesenumsatz, sondern darum, dass die Leute mich hier sehen“, so die Besigheimerin, die auch einen Reparaturservice für Reißverschlüsse anbietet.

Zum ersten Mal dabei war Hartmut Hölle, den es aus der Westpfalz ins Ländle verschlagen hatte. Er fertigte live seine kleinen Messingdrahtbäume auf Steinen. Das zog das Interesse der Besucher auf sich. Wie man drechselt, war am Stand von Anneliese Wolf zu sehen, wo es alles Erdenkliche aus Holz zu erstehen gab. Und auch gewoben wurde in der Alten Kelter: Heinrich Billes stellte am selbst gebauten Webstuhl Stoffe für daheim her.

Auf dem Glühweindorf vor der Kelter verkaufte die Jugendfeuerwehr Crepes für die Jugendkasse und es gab eine Fahrt mit der kleinen Eisenbahn für den Nachwuchs. Entlang der Kirchstraße waren zahlreiche Stände bis zum Rathaus und darüber hinaus. Im Rathausfoyer fand an beiden Tagen eine Weihnachtsbäckerei statt, in der von Kindern der Friedrich-Schelling-Schule Besigheim Süßes gebacken wurde. Auch der Infostand zum Projekt „Bürgerbus“ war vertreten. Hier wurden noch ehrenamtliche Fahrer für das Projekt gesucht. „Ziel ist es, die Teile Besigheims anzufahren, in die der normale Bus nicht hinkommt“, erklärte Karl-Heinz Müller von der Initiative. Er sucht einen Pool von 16 ehrenamtlichen Fahrern um den Bürgerbus ins Rollen zu bringen. Unterstützung kommt dabei von der Stadt, die zusammen mit Quartiersmanagerin Bettina Ongerth einen Fragebogen zum Bedarf entworfen hatte. Am Sonntagnachmittag spielte im Rathausfoyer auch die Band „Makel los“, während das Rathauscafé vom Förderkreis für Behinderte bewirtet wurde.

Eröffnet worden war der Weihnachtsmarkt am Samstag von Bürgermeister Steffen Bühler und dem Vorsitzenden des Bund der Selbstständigen (BdS), Heinz Streicher. Die Besigheimer Studiobühne zeigte insgesamt dreimal das Kinderstück „Der kleine Prinz“ im Gewölbekeller im Steinhaus. Am Sonntagmittag kamen vom Posaunenchor weihnachtliche Weisen auf dem Marktplatz, später spielte die Stadtkapelle Besigheim vom Rathausbalkon herab Weihnachtslieder. Geöffnet zur Erkundung hatte am Sonntag auch der Waldhornturm.