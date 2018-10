Besigheim Genussfest mit Brot und Wein

Besigheim / Birgit Riecker

Wir wollen Sie nach besten Kräften unterhalten und Ihnen schöne Momente beschweren“, versicherte der stellvertretende Bürgermeister Achim Schober bei der Eröffnung des Erlebnis-Events „Brot und Wein“. Doch zum Auftakt waren deutlich weniger als 100 Besucher in die Alte Kelter gekommen um ihm, der Stadtkapelle, dem Geschäftsführer der Bäckerinnung Stuttgart-Nord, Frank Sauter, und Brezelkönigin Tanja Moosmayer zu lauschen.

„Das wird im Lauf des Tages deutlich besser“, sagte Rainer Stolzenberger. Der Bäckermeister wusste aus Erfahrung, dass bei diesem gemütlichen Fest in der Innenstadt keiner in Hektik verfiel. Und so waren am Nachmittag die Plätze in der Sonne schnell belegt. Zum Auftakt hatte Schober mit vier Schlägen das Weinfässle geöffnet und Terra S Rosé im Probiergläsle verteilt. „Am besten schmeckt den Besuchern unser Grauburgunder trocken und der traditionelle Trollinger“, verriet Martin Reisinger von der Felsengartenkellerei. An deren Stand auf dem Kelterplatz kamen die Weinzähne auf ihre Kosten. Denn es gab immerhin eine kleine Auswahl an Rot-, Weiß- und Roséweinen sowie Sekte.

Stärken konnten sich die Gäste bei der Bäckerei Clement, die biologisch-organische Brote herstellt. Mit frischen Laugenbrezeln, Kuchen und Torten, Kartoffel- und Zwiebelkuchen lockte die Bäckerei Stolzenberger. Und mit Baguette aus dem Holzofen, sowie Köstlichkeiten der Dinnede Manufaktur blieb keiner hungrig.

Brotprüfung in der Kelter

Doch es war ja nicht nur ein Genussfest auf dem Kelterplatz. In der Alten Kelter gab es doch einiges zum Staunen. Ein großes Brot-Buffet war aufgebaut. „Hier findet die Brotprüfung statt“, erklärte Rainer Stolzenberger. Der amtlich bestellte Brotprüfer Rudolf Frank aus Stuttgart wird hier testen und nachvollziehbar Noten vergeben. „Für uns Bäcker ist das auch eine interessante Sache, da wir Tipps bekommen, was wir noch verbessern können“, so Stolzenberger.

3200 Brotsorten sind in Deutschland anerkannt und registriert, sagte Frank Sauter. „In keinem anderen Land der Welt gibt es so eine Fülle“, betonte er. Und daher sei es auch verdient, dass die Backwaren zum immateriellen Kulturerbe erklärt worden seien. In 110 Bäckereien im Innungsgebiet und in rund 500 Verkaufsstellen könne die Liebe der Bäckermeister zum Gebäck erlebt werden.

Brezel-Schling-Wettbewerb

Spannend war für Groß und Klein der Brezel-Schling-Wettbewerb. Denn neben den Profis, die das Twisten, Rollen, Werfen, Legen und Knoten vermittelten, gab sich ein Fernsehbäcker die Ehre: Winfried Wagner alias „Bäckermeister Laible“ half mit Humor und Unterstützung durch Frieder Schäuffele, seinem Produzenten.

Bei Holger Weidel und Dorothea Pulli, die durch ihre Ausstattung als Biene hervorstach, gab es Informationen rund um den Brotaufstrich Honig und Wachskerzen. „Zusammen haben wir 17 Bienenvölker, die im Raum Besigheim leben“, erklärt Dorothea Pulli. „Wir machen das als Hobby. Bei uns steht der Naturschutzgedanke im Vordergrund.“

Auch Whisky wird aus Getreide gemacht. Daher nicht verwunderlich, dass die „Fesslermill 1396“ ebenfalls mit ihren hochprozentigen Getränken vertreten war. „Wir machen das seit viereinhalb Jahren“, sagte Tobias Fessler. „Unsere Whiskys sind sehr mild und daher sehr gut verträglich.“ Ein interessanter Aspekt: Der „Mettermalt“ wird aus heimischem Getreide und CO 2 -neutral hergestellt. Die Lokale Allianz bot Rotweinplätzchen und ein Spiel an der Drehscheibe: Beratungsstellen im Quartier konnten dort „erspielt“ werden.

Zur gemütlichen Einkehr lud der historische Weinkeller des Geschichtsvereins. Zahlreiche Besucher nutzten zudem die Gelegenheit sich die Trecker-Ausstellung des Trecker-Teams Sersheim anzuschauen, auf eine Stadtführung oder eine Mühlen- und Backhäuserführung zu gehen. Sowohl das Backhaus Bühl als auch das Backhaus in der Vorstadt waren angeheizt. Leckere Flammkuchen in vielen Variationen luden zum Verweilen ein.

Hier gab es zudem von den Weinbaubetrieben Götz und Eberhard Klein leckere Tröpfchen dazu und einen Informationsstand des Arbeitskreises Enzufer, der die „Rückwärtsgewandtheit“ zu einem Parkhaus am Ufer kritisiert. „Wir wollen einen behutsameren Umgang mit der Natur und eine Aufwertung des Enzufers“, sagte Karl-Heinz Peppel-Kumkar. Dort am Enzufer hatten Doro Lindemann und André Zendler von „Rock-the-River“ an zwei Stocherkähnen Dienst: Mit ihren rund sechs Meter langen Stochern, die sie in Tübingen abgeguckt haben, schipperten sie Besucher zwischen dem Wehr und der Fischtreppe hin und her.