Gemeinderat Gemmrigheim will Starkregenkonzept ausbauen

Gemmrigheim / Uwe Deecke

In der Gemmrigheimer Forststraße und ihm Gräble sehen die Gemeinderäte Handlungsbedarf in Sachen Starkregen. Nun wurden erste Planungsaufträge vergeben.

Dass die Forststraße wie eine Rinne von oben in den Ort verläuft, macht sie anfällig bei anhaltenden Regenfällen. Das wurde bislang durch einen Graben an der Seite verbessert, in dem das Regenwasser abfließen kann, sich dann in einem Schacht sammelt und unter der Straße zur anderen Seite geführt wird. Der abgesenkte Fußweg und die beschädigten Zufahrten zu den Gewerbegrundstücken, die über diesen Graben führen, waren Anlass für den Gemeinderat, über den Hochwasserschutz nachzudenken (die BZ berichtete).

Keine kurzfristige Lösung

Sie einfach wieder herzustellen, um sie möglicherweise gleich wieder für einen Kanal abreißen zu müssen, war für manchen Gemeinderat keine langfristige Lösung. Befürchtet wurde auch, dass sie bei einem Starkregenereignis gleich wieder Schaden nehmen und saniert werden müssen. Das Gremium entschloss sich deshalb im Herbst dazu, die Situation von einem Fachbüro untersuchen zu lassen.

Das will man auch im Gräble tun, wo es schon seit langem immer wieder Schäden und vollgelaufene Keller bei starkem Regen gab. Die anfallenden Wassermengen aus den Weinbergen können über den dort bestehenden Graben nicht abgeleitet werden und es wird Schlamm und Geröll vom Hang abgetragen, was die Abflussmöglichkeiten verstopft. Dies verursacht wiederum teils erhebliche Schäden an den Grundstücken und Gebäuden, die darunter liegen.

Mit der Planung für beide Maßnahmen wurde das Ingenieurbüro ISTW aus Ludwigsburg beauftragt. Der Auftrag sieht an der Forststraße die topographische Aufnahme des Fußweges vor, eine Ermittlung der Wassermengen, die Konzeption einer Höherlegung sowie eine Kostenermittlung.

Das Gremium vergab den Auftrag zum Pauschalpreis von 10 000 Euro netto. Die Planung zum Oberflächenwasserabfluss im Bereich Gräble sieht die selben Leistungen zum Pauschalpreis von 7500 Euro netto vor und wurde ebenfalls einstimmig vergeben.