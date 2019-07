Die Kosten sind gering, der langfristige Gewinn womöglich groß: Nun will auch Gemmrigheim dem 3B-Land beitreten und vom Tourismus in der Region profitieren. Im neu besetzten Gemeinderat stellte Eric Reiter vom 3B-Tourismusteam den Verband vor, der an den Kraichgau-Stromberg-Tourismusverband angegliedert ist. Bietigheim-Bissingen, Besigheim und Bönnigheim sind bekanntlich die Namensgeber des 3B-Lands, dem nun auch die Weinbaugemeinde mit den schönen Steillagen am Neckar angehören möchte.

Mit Wanderwegen kann Gemmrigheim schon jetzt aufwarten. Der erste Wanderweg wurde im Jahr 2008 von der Ortsgruppe Gemmrigheim des Schwäbischen Albvereins angelegt und von der Gemeinde finanziert. Die Strecke verläuft über 22 Kilometer über Gemmrigheim mit Ausblicken ins Neckartal und in den Stromberg zur Gemarkung Hessigheim und den Felsengärten. Zu den 3B-Steillagen-Wanderwegen von Lauffen bis Benningen links und rechts des Neckars würde sich auch ein geplanter Wanderweg von der Gemmrigheimer Ortsmitte zum Alten Berg über den Forst zurück in den Ort einfügen.

„Wir sehen größeres Potential“, unterstrich Bürgermeister Jörg Frauhammer in der Sitzung des Gemeinderates am Montag. Gemmrigheim sei touristisch noch nicht so ausgeprägt und könne daher vom Beitritt profitieren. Auslöser für die Idee, dem Tourismusverband beizutreten, war die Zusammenarbeit beim Entwicklungskonzept für die Neckarschleifen (ILEK).

„Es freut mich sehr, dass sie diese Entscheidung getroffen haben“, erklärte Geschäftsführer Eric Reiter vom 3B-Tourismus, der einen Blick auf das erfolgreiche Tourismus-Jahr 2018 warf. Die Wein-Höhepunkte seien ebenso gut bei den Teilnehmern angekommen wie die „Weinige Schifffahrt“, beides Veranstaltungen, die auch in diesem Jahr fortgeführt werden. In diesem Jahr ist der nördliche Landkreis im Zentrum der Wein-Höhepunkte (die BZ berichtete). Die zwölf Kilometer lange Strecke beim Genusswandern am 18. August führt allerdings noch an Gemmrigheim vorbei und verbindet Kirchheim mit Hofen und Hohenstein.

Reiter zeigte auf, wo der Verband auf Messen vertreten war und in welchen Medien die Region präsentiert wurde. Die neue 3B-App fürs Handy ist sei kurzem fertig und gibt den Besuchern Orientierung, seit drei Wochen ist auch der Wohnmobilführer erhältlich. Alle zwei Jahre erscheinen die Rad- und Wandermedien, die nächsten aber erst im Jahr 2021. Man habe daher genug Zeit, um die eigenen kommunalen Inhalte einzuarbeiten, so Reiter in der Sitzung.

Die Kosten für einen Beitritt halten sich in Grenzen und liegen für die Kommunen bei 50 Cent pro Einwohner, dazu werden noch 85 Cent pro Einwohner vom Kraichgau-Stromberg-Tourismus erhoben. Für Frauhammer ist das gut angelegtes Geld, denn er sieht durch den Weinbau im Ort ein vielversprechendes Angebot und sei guter Dinge, dass sich touristisch etwas entwickeln könnte.

„Wir haben den Weinlehrpfad und die Steillagen, was die anderen bieten, haben wir schon lange“, machte Manfred Sannert von der CDU-Liste deutlich. Auch Max Reuschle vom der Liste Aktives Gemmrigheim ist vom Nutzen überzeugt. „Sehr positiv und eine Chance für die Gastronomie“, sagte Reuschle.

Dass mit dem Beitritt nun die Chancen für die lange erhoffte Rad- und Fußgängerbrücke nach Walheim steigen könnten, hofft Markus Beckbissinger. Mit ihr könne man den Tourismus noch besser in Einklang bringen, so sein Vorschlag. Das Gremium stimmte anschließend einstimmig für den Beitritt der Kommune zum 3B-Land.