Kernzeit Gebühren steigen noch moderat

Gemmrigheim / Uwe Deecke

Bisher lagen die Gebühren für die Kernzeitbetreuung in Gemmrigheim konkurrenzlos niedrig. Nach der Anpassung der Kindergartengebühren beschloss der Gemeinderat nun aber eine erste Erhöhung, eine zweite setzte das Gremium aus.

88 Euro im Monat kostete es bisher für Eltern, wenn sie alle Angebote der Kernzeit gebucht hatten. Doch der Betrag deckt bei weitem nicht die Kosten der Gemeinde, was sich nun ändern soll, nachdem Gemmrigheim genauer aufs Geld schauen muss. Vor geraumer Zeit hatte sich der Sozialausschuss daher bereits auf eine Anhebung um 90 Prozent geeinigt, die in zwei Schritten erfolgen sollte. Doch das war im Gremium am Montag dann doch nicht durchzusetzen.

Für fünf Tage sollten ab Januar demnach zunächst 135 Euro anfallen, halbtags hätte der Betrag bei 76 Euro pro Monat gelegen, so der Vorschlag. Die Betreuung in den Ferien hätte sich im ganzen Jahr auf 485 Euro belaufen, halbtags auf 249 Euro.

Zweifel am zweiten Schritt, der geplanten nochmaligen Erhöhung zum 1. September 2019, hatten auf der Sitzung einige Gemeinderäte. Selina Felger von der Freien Wählervereinigung revidierte ihre ursprüngliche Zustimmung zur Erhöhung und kritisierte, dass es keine Staffelung nach Kindern wie in anderen Kommunen gebe. Der ersten Erhöhung im Januar könne sie zustimmen, über die zweite solle noch nachgedacht werden, erklärte sie.

Die zweite Erhöhung auszusetzen forderte auch Maximilian Reuschle von der Liste Aktives Gemmrigheim. „Manche trifft es richtig hart“, bewertete CDU-Rat Markus Beckbissinger die Pläne, die Gebühren um 90 Prozent anzuheben.

Man schieße sehr viel Geld dazu, blickte Günther Weis (FWV) auf die finanzielle Situation der Gemeinde. Wenn es Härtefälle gebe, habe man immer noch den „Plus-Pass“, der es für Familien leichter mache.

Sven Herold von der CDU-Liste stellte den Antrag separat über die Erhöhungen abzustimmen. Die Erhöhung zum 1. Januar und der Wechsel aufs Modulsystem wurde einstimmig angenommen. Der Erhöhung zum 1. September 2019 stimmte lediglich Bürgermeister Jörg Frauhammer von der Verwaltungsseite zu. Über diesen Schritt will das Gremium nochmals beraten, bevor es zu weiteren Erhöhungen kommt.