Statistik Ganz Besigheim in Zahlen

Besigheim / Michael Soltys

Die Entwicklung der Bevölkerung, die Änderungen in der Landwirtschaft, die Zahl der Bauvorhaben und die Anträge auf Darlehen, die Übernachtungszahlen. die Höhe der Wohngeld-Auszahlungen, ja selbst die Anzahl der ausgestellten Fischereischeine und der Bußgelder – das alles ist in der Statistik der Stadt Besigheim für das Jahr 2017 enthalten, die jetzt veröffentlicht wurde.

Das Wichtigste vorweg: Besigheim ist erneut gewachsen. Zum Ende des Jahres 2017 lebten 12 744 Menschen in der Stadt, das sind 369 mehr als im Jahr zuvor. Allein in Ottmarsheim ist die Bevölkerung innerhalb eines Jahres von 2295 auf 2382 Menschen gestiegen. Dieser Wachtstumstrend hält jetzt seit Jahrzehnten ungebrochen an. Zum Vergleich: 1997, also 20 Jahre zuvor, lebten 10 762 Menschen in der Stadt, davon in Ottmarsheim 1816. Im Jahr 2007 weist die Statistik 11 806 Einwohner in Besigheim aus, davon 1946 in Ottmarsheim.

Besigheim profitiert von einem starken Wanderungsgewinn. 1037 Menschen sind 2017 neu in die Stadt gezogen, aber nur 729 zogen weg. Mit seiner Bevölkerungsdichte liegt Besigheim mittlerweile weit über dem Durchschnitt in Baden-Württemberg. Pro Quadratkilometer wurden Ende 2016 exakt 726 Einwohner gezählt, der Landeswert beträgt gerade einmal 307.

Die Zahl der ausländischen Mitbürger hat im Jahr 2017 deutlich zugenommen. Vor allem Italiener und Türken sind verstärkt nach Besigheim zugezogen. Die Zahl der Italiener in der Stadt stieg von 328 im Jahr 2016 auf 448 im Jahr 2017, die der Türken von 315 auf 434. Auch die Zahl der Griechen ist beträchtlich gewachsen, von 44 auf 85 Ende 2017. Selbst 39 US-Bürger leben in Besigheim, das sind 23 mehr als im Jahr zuvor.

Die gesamte Fläche der Besigheimer Markung beträgt 1683 Hektar, davon sind 408 Hektar Verkehrs- und Siedlungsfläche, Der Wohnbau der Stadt nimmt 147 Hektar ein, Industrie und Gewerbe sind auf 59 Hektar angesiedelt. Der gesamte Straßenverkehr (Wege und Plätze) benötigt 133 Hektar. Der Wald nimmt eine Fläche von 256 Hektar ein. Trotz der dichten Besiedelung ist noch immer der weit überwiegende Teil der Landschaft landwirtschaftlich genutzt. 930 Hektar Land sind als Äcker (543 Hektar) oder Weinberge genutzt.

76 Hektar Rebfläche

Immerhin 76 Hektar auf der städtischen Gemarkung sind mit Reben bepflanzt, weist die Statistik aus. Es gibt 27 landwirtschaftliche Betriebe in der Stadt, nur sieben davon bewirtschaften eine landwirtschaftliche Fläche von 50 Hektar oder mehr.

105 Mal haben Bauherren im vergangenen Jahr ein Baugesuch eingereicht, 30 Mal handelte es sich dabei um Wohnhäuser. 17 Mal wurden gewerbliche Bauten beantragt in 20 Fällen handelte es sich im Um- oder Anbauten. Erschlossenes Bauland in einem Wohngebiet kostete zwischen 210 Euro im Neusatz und 480 Euro pro Quadratmeter im Neubaugebiet Bülzen-Ost. In diesem Fall handelt es sich allerdings um Preise für Bauland, auf denen mehr als dreigeschossige Wohnhäuser errichtet werden können, ansonsten wurden 340 Euro verlangt. 380 Euro wurden im Spindelberg verlangt, 330 Euro im Schimmelfeld, lediglich 235 Euro im Stadtkern, zwischen 300 und 345 Euro im Ingersheimer Feld.