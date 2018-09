Fünf Kandidaten präsentieren sich den Mundelsheimern

bz/Foto: Helmut Pangerl

Fünf Männer wollen Bürgermeister in Mundelsheim werden. Sie stellten sich an diesem Donnerstagabend in der Käsberghalle von Mundelsheim den Wählern der kleinen Gemeinde im Neckartal vor. Für das Amt des Bürgermeistern bewerben sich: Boris Seitz aus Mundelsheim, Bernhard Wein aus Bomlitz, Lucas Barg aus Hessigheim, Dauerkandidat Ulrich Raisch aus Stuttgart und Dirk Breisig aus Mundelsheim und (Foto von links nach rechts) Ein sechster Bewerber, dessen Unterlagen kurz vor dem Ende der Bewerbungsfrist eingegangen sind, aber nicht vollständig waren, wurde für die Wahl nicht zugelassen.

15 Minuten hatte jeder der Kandidaten Zeit, seine Vorstellungen über die Zukunft Mundelsheim und die Führung des Amts darzulegen. Danach stellten sie sich gemeinsam den Fragen aus dem Publikum. Wer die überzeugendste Vorstellung abgeliefert hat, das zeigt sich am Wahltag, Sonntag, 14. Oktober. Erringt an diesem Tag keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit, folgt am Sonntag, 28. Oktober, eine Stichwahl. Nach 16 Dienstjahren tritt der amtierende Bürgermeister Holger Haist nicht mehr zu Wahl an.