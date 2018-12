Kabarett Frohlockendes Weihnachts-ABC

Heike Rommel

Hallo Besigheim, wie können wir Weihnachten ertragen?“ Satirisch locker erst einmal mit dem Programm des Kabarettisten und Muikers Bernd Kohlhepp. Er hatte am Samstagabend in der Alten Kelter in Besigheim ein stabiles Gerüst: Ein selbst erfundenes Weihnachts-ABC, an welchem sich allerhand vorweihnachtlicher Druck abbaute in der „Zeit der Prüfungen“ auf die heiligen Tage.

Vielleicht sei es ja einmal an der Zeit, den einen oder anderen Zopf abzuschneiden, findet der mehrfach ausgezeichnete Kabarettist aus Bempflingen bei Tübingen. Der Kleinkunstpreis Baden-Württemberg hat ihn zu einem Publikumsliebling gemacht, der nicht nur dadurch überzeugt, dass er in die tiefsten Abgründe der Schwabenseele zu steigen vermag, sondern auch als Sänger mit dem Blues und dem Funk im Bauch.

Zwist mit der Ehefrau

„Von draus‘ vom Walde komm‘ ich her, ich stand zu lang im Kreisverkehr“, läuft „Hämmerle“ im Zwist mit seiner Ehefrau ein. Weihnachten ganz alleine. Ob er sich mit seiner Gattin wieder versöhnt, entscheidet er erst, wenn er einmal mit einer anderen etwas ausprobiert hat. Sein Geschenk hat er sich selbst gekauft. Einen Akku-Bohrer vom Baumarkt, beim Nachbarn gebunkert, damit er bis Heilig Abend vergisst, was in dem Päckchen ist, und sich mal so eine richtige Überraschung machen kann. Damit, dass der Nachbar genauso scharf auf den Akku-Bohrer war und ihm einen Fön dafür in den Karton steckte, war der Weihnachtskrieg vorprogrammiert.

Hämmerles Weihnachts-Programm erforderte fast so viele bunte Jackets wie Wortspiele. „Schatz“ sagt er an Weihnachten grundsätzlich nicht, denn „des isch äbbes, was in eine Kiste und vergraben gehört“. „Weihnachtszeit wie wunderbar“, sang der Strohwitwer einen schmalzigen Schlager.

A wie Advent im Sinne von abhauen, D wie Dickdarm wegen der Völlerei. Vom E wie Engel kam er zu einem F wie Frohlocken, welches keine spezielle Festtagsfigur bedeute. H wie Heilig Abend, „der Anfang eines unglaublichen Trubels“. Peinlichkeit im K wie Krippenspiel. U wie Umtauschrecht und V wie Vorweihnacht als „eine Art Vordiplom auf das dicke Ende“: „Oh wunderbare Weihnachtsgans, drinnen doch im Bräter. Du bist nicht Opfer und ich nicht Täter.“ Y wie Ypsylon-Chromosom, mit welchem Jesus ein „Mädle“ namens Christine geworden wäre. Bei Hämmerle ist alles denkbar, bevor mit Z wie Zölibat die Spendenbüchsen locker sitzen.