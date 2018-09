Investition Freibadsanierung verzögert sich um ein Jahr

Besigheim / Uwe Deecke

Die Wasseraufbereitung im Besigheimer Freibad ist veraltet. Sowohl die Aufbereitungsanlage als auch die Elektrotechnik stammen aus dem Jahr 1984. Sie können nicht separat saniert werden. Zu diesem Schluss kommt das beauftragte Büro Fritz Planung aus Bad Urach in seinem Bericht an den Gemeinderat. Eine Erneuerung der Filtertechnik bringe auch eine Erneuerung der Schaltanlagen mit sich, die gegen eine programmierbare Steuerung ausgetauscht werden müssten.

Planer Ulrich Schwertle stellte die Maßnahme vor, die rund 1,15 Millionen Euro kosten soll und im bestehenden Gebäude realisierbar würde. Die neuen Filterkessel für Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken wären hier noch unterzubringen, ohne dass neu gebaut werden müsste, so der Planer. Dies sei auch sinnvoll, da alle Leitungen hierher führen und ansonsten verlängert werden müssten.

Ursprünglich sei nur die Aufbereitung fürs Schwimmerbecken ins Auge gefasst worden, doch nach näherer Untersuchung und nach Wasserproben sei man am Punkt angekommen, die Technik komplett zu erneuern, sagte Schwertle. Die Aufbereitung des Brunnenwassers sei erforderlich, ebenso wie die Beckenwassererwärmung, für die man den bestehenden Heizkessel beibehalten möchte.

Allein die Kosten für Aufbereitungstechnik der beiden Becken liegen bei rund 490 000 Euro netto, Umsatzsteuer bezahlt die Stadt in diesem Fall keine. Firmen, die die Maßnahme umsetzen könnten, gebe es nur rund zehn in ganz Süddeutschland. Und so sei es nicht einfach, schnell Angebote für die Umsetzung zu bekommen.

Keine Zwischenfälle

„Glücklicherweise haben die Filter die Saison 2018 gehalten“, stellt Schwertle im Bericht fest, der dem Gemeinderat vorlag. Dieser wollte ursprünglich die Maßnahme schon jetzt angehen, doch die Komplexität der Sanierung und der Mangel an Firmen bedeuten ein Jahr Zeitverzögerung.

Es gebe keine Förderung für die Sanierung, unterstrich Bürgermeister Steffen Bühler in der Sitzung, die Sanierung werde den Haushalt stark belasten. Er schlug daher vor, das Vorhaben auf zwei Jahre im Haushalt zu finanzieren. „Wir hoffen, dass die Saison 2019 gut läuft“, so der Bürgermeister. In einem Jahr könnte man anfangen und die Sanierung über das Winterhalbjahr durchführen.

„Dieses Jahr ist gar nichts passiert, jetzt müssen wir hoffen“, sagte Friedrich Köhler von den Freien Wählern. Auch die Filter für den Kleinkindbereich mit auszutauschen, schlug Christian Herbst von der SPD-Fraktion vor. Er befürchtete in wenigen Jahren nochmal eine Baustelle im Freibad zu haben. Doch das würde die Sache noch schwieriger machen, denn hier werde eine andere Wassertemperatur erreicht, was weitere Anpassungen mit sich bringe, so der Planer.

Nach dem „Worst Case“ fragte Ruben Wald von der CDU-Fraktion, wenn womöglich das Bad in der Saison geschlossen werde müsste. „Wir lassen diese Frage offen, weil wir es auch nicht wissen“, sagte Bühler. Zu den vorgestellten Beträgen äußerte er seine Hoffnung, dass die „Zahlen auch der Realität standhalten“. Das Gremium beschloss die vorgestellten Maßnahmen einstimmig, so dass nun die Ausschreibung vorbereitet werden kann. Die Angebote der Firmen werden Mitte Februar erwartet.