Sauberkeit Firma räumt den Dreck auf Plätzen weg

Besigheim / Michael Soltys

Es ist unter Umständen kein schöner Anblick, der sich Passanten bietet, die an den Wochenenden an öffentlichen Plätzen in Besigheim vorbeikommen. Pizzakartons, leere Flaschen, Scherben, Essensreste, Eisbecher, Zigarettenschachteln – das alles liegt herum, sei es weil es keinen Platz mehr in den Mülleimern gefunden hat, sei es, weil es einfach achtlos weg geworfen wurde. Das stört nicht nur die Besigheimer selbst, sondern passt auch nicht zum Erscheinungsbild einer Stadt, die sich um Touristen bemüht.

8100 Euro seit dem Frühjahr

Seit dem Beginn der Sommersaison hat die Stadt deshalb ein Unternehmen damit beauftragt, für Sauberkeit in der Stadt zu sorgen. Mit eigenem Personal, beispielsweise durch Mitarbeiter des Bauhofes, sei dies nicht zu leisten, so die damalige Begründung der Verwaltung. Pro Monat lässt sich die Stadt den Service der Reinigung 1300 Euro kosten, seit dem Frühjahr ist ein Betrag von 8100 Euro zusammengekommen, berichtete Stadtbaumeister Andreas Janssen jetzt im Ausschuss für Umwelt und Technik.

Das Unternehmen, das den Müll wegräumt, hat sich jetzt um eine Verlängerung des Auftrags bemüht und dabei eine Bilanz gezogen, die im Ausschuss bekannt gegeben wurde. An jedem Samstag, Sonntag und Feiertag machen die Mitarbeiter die Runde. Schon in den frühen Morgenstunden gehen sie los, wenn noch kein Betrieb in den Straßen ist, sagte Stadtbaumeister Janssen in der Sitzung. Pro Tag füllen sie zwischen 16 und 20 Müllsäcke.

Grill bleibt einfach zurück

Vor allem die Enzbrücke zur Altstadt hin mit dem nahen Eiscafé und den Enztreppen stelle sich dabei als „Brennpunkt“ heraus, stellt das Unternehmen fest. Dort treffen sich die Menschen zum Picknick und lassen ihren Müll zurück. Es sei sogar schon vorgekommen, dass sie einfach ihren Grill dort stehen lassen. Vor allem Jugendliche sollen für den Müll verantwortlich sein, das Gelände bei der Enzbrücke sei eben ein beliebter Treffpunkt.

Doch es gibt weitere unansehnliche Orte in der Stadt: Die Spielplätze am Bauhof und unterhalb des Europa-Platzes gehören ebenso dazu wie das Wartehäuschen am Bahnhof. Dort muss die Firma häufig kehren, der Müll wird per Hand eingesammelt.

Das trifft auch auf die Enztreppen zu, wo die leeren Eisbecher ein Ärgernis sind, wie Stadträtin Sibylle Reustle anmerkte. Sie drängte darauf, essbare Becher zu verwenden. Das möchte die Stadt im Rahmen der Gestattung mit dem Betreiber durchsetzen, entgegnete Bürgermeister Steffen Bühler.