Programm Filmabend und Treffen

Besigheim / bz

Das weitere Herbstprogramm mit Vorträgen, Film- und Themen-Abenden sowie die Vorplanung für das kommende Jahr sind Themen des nächsten Monatstreffens der Attac-Regionalgruppe Ludwigsburg/Besigheim. Es findet am Donnerstag, 9. August, 19.30 Uhr im Wartesaal des Besigheimer Bahnhofs statt. Dort geht es laut der Attac-Gruppe auch um die Beteiligung am dezentralen Aktionstag gegen CETA und andere Freihandelsverträge Ende September.

Einen Filmabend veranstaltet die Zukunftswerkstatt Besigheim am Montag, 13. August, im Wartesaal im Rahmen ihres Sommerkinos. Wie können wir in Zukunft die Welt ernähren? Und wie gestalten wir den Übergang in eine postfossile, relokalisierte Wirtschaft? Der Filmemacher Nils Aguilar erzählt in seinem Dokumentarfilm „Voices of Transition“ von eingängigen und mitreißenden Beispielen aus England, Frankreich und Kuba. Doch auch in Besigheim wird nachhaltiger Wandel bereits gelebt, betont die Zukunftswerkstatt. Wo und wie kann nach dem Film besprochen werden.