Hessigheim Feuerwehr braucht neues Domizil

Hessigheim / Von Roland Willeke

Im letzten Jahr wurde die Feuerwehr 16 Mal gerufen. Sieben Einsätze waren tatsächlich Brandeinsätze, bei sechs Einsätzen ging es um technische Hilfeleistung. Bei zwei Einsätzen leistete man Amtshilfe für die Polizei. Außerdem gab es einen Fehlalarm. Drei Personen konnten im letzen Jahr von der Feuerwehr gerettet werden. Dies gab Kommandant Klaus Haug bei der am Samstag stattgefundenen Hauptversammlung der Wehr bekannt.

Spektakulärer Einsatz

Der vielleicht spektakulärste Einsatz wurde von einem Baggerführer ausgelöst, der bei Bauarbeiten auf einen verdächtigen Gegenstand gestoßen war. Er entpuppte sich tatsächlich als eine noch intakte Mörsergranate aus dem Ersten Weltkrieg. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst machte die Granate unschädlich.

Zur Einsatzabteilung der Hessigheimer Feuerwehr gehören im Moment 30 Mitglieder – alles Männer. Zwei Frauen, die früher einmal der Feuerwehr angehört hätten, seien inzwischen weggezogen, so Kommandant Haug. Bei der von Daniel Schaaf zusammen mit Benjamin Beck und Sven Jaksch geleiteten Jugendfeuerwehr machen 17 Jugendliche mit, darunter ein Mädchen. In der aktiven Feuerwehr wurden rund 1000 Übungsstunden geleistet. Die Beteiligung an den Übungen belief sich auf 78 Prozent und ist gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen.

2018: ein neues Fahrzeug

Ein Höhepunkt des vergangenen Jahres war die Indienststellung eines neuen Mittleren Löschfahrzeugs (MLF), das Ende Mai beim Hersteller abgeholt werden konnte. Gekostet hat das neue Fahrzeug 225 000 Euro, wovon die Gemeinde Hessigheim rund 176 000 Euro selbst zu tragen hat.

Bei dem neuen Auto wird es nicht bleiben, immer dringender stellt sich die Frage nach einem neuen Feuerwehrhaus. Das 1955 in der Ottmarsheimer Straße errichtete Feuerwehrdomizil entspricht seit langem nicht mehr den heutigen Anforderungen an ein Feuerwehrgerätehaus. Klaus Haug berichtete von Gesprächen mit Gemeinderat und Verwaltung, in denen sich eine eindeutige Tendenz für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses anstelle einer Veränderung im Bestand abgezeichnet habe. Bekannt ist das Problem seit der Veröffentlichung des Feuerwehrbedarfsplans im Jahr 2016.

Haug appellierte an Bürgermeister Günther Pilz und die anwesenden Vertreter des Gemeinderats, das Projekt eines neuen Feuerwehrgerätehauses „baldmöglichst“ auf den Weg zu bringen. „Mit den entsprechenden Zuschüssen aus dem Landeshaushalt ist ein solches Projekt auch für unsere Gemeinde realisierbar“, gab er sich überzeugt.

Bundesweit sorgt man sich bei den Feuerwehren um die Sicherheit der Einsatzkräfte. Haug berichtete von der Delegiertenversammlung des Deutschen Feuerwehrverbandes, bei der man eine Resolution „Nein zur Gewalt gegen Feuerwehrangehörige“ verfasst habe. Die Feuerwehren fordern darin mehr Respekt und eine Sensibilisierung der Bevölkerung für das Thema sowie eine Strafverschärfung und konsequente Strafverfolgung bei einschlägigen Vorfällen.

Beförderungen und Ehrungen

Bei der Hauptversammlung wurden Leon Halter zum Feuerwehrmann, Alexander Eisele zum Oberfeuerwehrmann und Markus Denzer zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Für mindestens 15 Jahre aktiven Feuerwehrdienst erhielten Marc Blankenhorn, Benjamin Deckert, Christoph Dörndörfer, Bernd Eisele, Ruben Eisele, David Sandles, Daniel Schaaf und Heiko Scholl das neu eingeführte Feuerwehrehrenzeichen in Bronze verliehen.