Besigheim Fachwerk als Spiegel des Wohlstands

Besigheim / Uwe Deecke

Die rund 50 Besucher der Besigheimer Führung zum „Tag des Deutschen Fachwerks“ am Sonntag ließen sich zunächst am Marktplatz erklären, was der Unterschied zwischen gotisch und fränkisch ist. Das Rathaus im spätgotischen Stil konnte mit seinen dicken Eichenbalken in die Breite gebaut werden, die Stadtapotheke dagegen wurde mit Nadelhölzern gebaut und alles wirkt hier deutlich schmaler, erklärt Stadtführerin Katrin Held.

Die Führung stand unter dem Motto „Wilde Männer und ein schwäbisches Kindle“, beides Formen der Konstruktion, die am Rathaus zu erkennen sind. „Das Fachwerk zeigt an, wie viel Geld man hatte“, so Held. Und wer damals die Pestepedemie überlebt hatte, hatte meist mehr Geld, das er auch verbaute.

Neidkopf am Giebel

Dass es Besigheim damals gut ging, verdanke es auch dem Neckarwein, der sich gut verkaufte. Und der es ermöglichte, dass hier viele aufwendige Fachwerkhäuser stehen, die damals wie heute vom Wohlstand der Besitzer zeugen. Ein „Andreaskreuz“ an der Kirchstraße 18 ist beispielsweise ein Zeichen dafür, dass mehr getan wurde, als getan werden musste. Und wenn dann noch, wie an der Stadtschreibereigasse, Rauten zusätzlich dazu kamen, war das Statussymbol perfekt. „Neid ist die ehrlichste Form der Anerkennung“, scherzte die Stadtführerin und zeigt auf den Neidkopf am Giebel, der dem Gebäude den letzten Schliff gab.

Der Stadtschreiber selbst wohnte weiter unten und sein früheres Domizil war ebenfalls ein Halt bei der Führung. Er war neben seiner Arbeit im Rathaus auch selbstständig für Bürger tätig, die nicht lesen oder schreiben konnten. Und weil er geschäftstüchtig war, habe er im Wartezimmer auch noch einen Weinausschank betrieben, erklärte Held.

Ständer, Streben, Knaggen

Ständer, Streben, Knaggen und Eselsrücken wurden im Verlauf der Führung am Sonntagnachmittag fachkundig erklärt. „Ich hätte nicht gedacht, dass es so tief ins Detail geht“, staunte eine Teilnehmerin der Stadtführung. Doch es wurde auch noch etwas detaillierter für die Teilnehmer, die sich für die Farben interessierten. Wichtige Gebäude wie das Rathaus und die Stadtschreiberei waren rot, doch im Mittelalter liebte man das Fachwerk auch in grau, das mit Molke und Ruß erreicht wurde. Rot wurde durch Molke mit Ziegelpulver möglich, braunes Fachwerk setzte sich erst später im 18. und 19. Jahrhundert durch.

Schon von außen, so Katrin Held, lasse sich der Ort der Bohlenstube und der Schlafkammer ausmachen. Die Stube war der mit Holz isolierte wärmste Raum mit den besten Möbeln im Haus, die Kammer das Schlafgemach, wo man seine Reichtümer aufbewahrte. Das habe sich wohl bis heute durchgesetzt, so Held, denn Einbrecher werden zwischen den Bettlaken immer noch oft fündig.

Info Weitere Informationen zu kommenden Stadtführungen gibt es online.

www.besigheim.de