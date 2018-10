Besigheim Erzählcafé erhält Jugenddiakoniepreis

Besigheim / bz

Den Jugenddiakoniepreis „MachMit! Award“ der Diakonie und der Evangelischen Jugend in Baden und Württemberg haben am Samstag acht Vorzeigeprojekte verliehen bekommen. Den ersten mit 2000 Euro dotierten Preis in der Alterklasse 13 bis 17 Jahre erhielt das Projekt „Erzählcafé“ der Theater-AG der Besigheimer Friedrich-Schelling-Schule. Die Preisverleihung fand in der MHP Arena in Ludwigsburg im Rahmen des Jugendfestival „Younify“ der Evangelischen Jugendwerks Württemberg (ejw) statt. Rund 1000 Jugendliche nahmen, laut der Organisatoren, an dieser Veranstaltung teil.

Der Preis habe für die Diakonie eine große Bedeutung, sagte Eva Maria Armbruster, Vorstand Sozialpolitik im Diakonischen Werk Württemberg. „Nicht nur, weil es wichtig ist, dass junge Menschen sich einbringen, eigene Ideen entwickeln und so Verantwortung übernehmen, sondern auch, weil von diesem Engagement alle profitieren.“ Die Erfahrungen, die Menschen machten, während sie helfen und sich helfen lassen, wirkten oft auf beiden Seiten lange nach. „Deswegen sind wir überzeugt, dass das soziale Engagement junger Menschen wichtig und preiswürdig ist.“ Der „MachMit! Award“ wird 2019 wieder ausgeschrieben.

Erlebnisse austauschen

Ein Mal im Monat treffen sich die Schülerinnen und Schüler der „Impro-Theater-AG“ der Friedrich-Schelling-Schule und Bewohner des Robert-Breuning-Stifts Besigheim bei Kaffee und Kuchen zum Gespräch zu einem bestimmten Thema (die BZ berichtete). Anliegen des Projekts ist es, den Austausch und das Zusammenkommen von Jung und Alt in der direkten Umgebung zu fördern, heißt es in eier Mitteilung. Einander zuhören, Erinnerungen, Erfahrungen und Erlebnisse austauschen und voneinander lernen, das bewertete die Jury mit dem ersten Preis des „MachMit! Award 2018“.

Getragen und finanziell unterstützt wird der Jugenddiakoniepreis von der Diakonie Württemberg, dem Evangelischen Kinder- und Jugendwerk Baden, dem Evangelischen Jugendwerk in Württemberg, den Zieglerschen, der Stiftung Diakonie Württemberg und dem Jugendradio bigFM. Der Preis wird jährlich vom Diakonischen Werk Württemberg und der Evangelischen Jugend in Baden und Württemberg in Zusammenarbeit mit den Zieglerschen für das soziale Engagement junger Menschen in den Altersgruppen von 13 bis 17 Jahren und 18 bis 27 Jahren vergeben.

Die weitere Preisträger in Altersklasse 13 bis Jahre sind: Das Sozialprojekt „Flüchtlinge und ältere Menschen begleiten“ der Klasse 8 d vom Kolleg St. Sebastian in Stegen (zweiter Platz) und die Mobile Jugendarbeit Balingen mit ihrem Projekt „Dirtpark Frommern“ (dritter Platz).

In der Altersgruppe der 18- bis 27-Jährigen wurde die Gruppe der Stadtpiraten Karlsruhe für ihre Begleitung von Kindern mit Fluchterfahrung mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Die Evangelische Jugend im Kirchenbezirk Villingen mit ihrem Projekt „Snake Tree“ beim Inklusiv-Tag errang den zweiten Platz. Auf dem dritten Platz landeten mit der gleichen Punktzahl das Evangelische Jugendwerk der Kirchengemeinde Böblingen mit dem inklusiven Ausbildungsprogramm zum Jugendbegleiter und die Schule am Jakobsweg der Paulinenplege Winnenden mit dem Projekt der inklusiven Fußballmannschaft „International United FC Winnenden“. Den Sonderpreis Inklusion erhielt Mohammad Taoufek Morad mit seinem besonderen Engagement für Flüchtlinge.