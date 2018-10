Walheim Erntedank in Walheim

Erntedank in Walheim

Walheim / bz

Am Sonntag, 14. Oktober, wird in Walheim zum offiziellen Ende der Traubenlese das Erntedankfest gefeiert. Die evangelische, katholische und evangelisch-methodistische Kirche veranstaltet dazu einen ökumenischen Gottesdienst um 10.30 Uhr in der Gemeindehalle. Anschließend besteht die Möglichkeit, vor Ort gemeinsam zu Mittag zu essen.

Wie jedes Jahr sammeln die Konfirmanden am Freitagnachmittag (12. Oktober) und Samstagvormittag (13. Oktober) bis etwa 13 Uhr die Erntedankgaben oder eine Spende für die Diakonische Jugendhilfe ein.