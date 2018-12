Buch Erinnerungen einer glücklichen Kindheit

Next

Besigheim / jk

Dieter Schedy ist viel beschäftigt. Wenn er nicht gerade eine Stadtführung durch Besigheim oder eine Weinprobe leitet, schreibt er über Wein und die Region. Er hat bereits Wanderwege beschrieben, Veranstaltungen, wie „Besigheim spielt“ oder „Brot und Wein“ organisiert und elf Jahre lang als Stadtleitbildbeauftragter gewirkt.

Schedys jüngstes Projekt ist sein erstes Kinderbuch. „Überall ist Kammerbach – Lausbubengeschichten der Nachkriegszeit“. Im nordhessischen Dorf Kammerbach hat Schedy, bis er zehn Jahre alt war, seine Kindheit verbracht – daher der Titel. Mehrere Geschichten erzählen humorvoll von Kindheitserlebnissen. Etwa als eines Tages zwei Schüler auf die schwärmenden Bienenvölker ihres Lehrers aufpassen dürfen. Als sich eines davon unter den Zweigen eines Apfelbaums niederlässt, scheint eigentlich alles gut. Bis ein Bauer mit einem von Kühen gezogenen Heuwagen direkt unter diesem Baum durchfährt, und mitten auf dem Heu sitzt seine Frau. Kühe und Gattin des Bauern bekommen einiges ab und fliehen in verschiedene Richtungen – für die beiden Jungen ein großes Abenteuer.

Alle Geschichten seien völlig wahr, sagt Dieter Schedy. Die Erinnerungen hat er nach Ermutigung durch seinen Enkel aufgeschrieben. Ihm hatten die ersten beiden Geschichten sehr gut gefallen. „Das sind Erlebnisse, die es heute gar nicht mehr gibt“, in Zeiten von Fernsehen, Smartphones und Internet habe sich die Kindheit sehr verändert. Er erinnert sich noch gut an seine in der Natur verbrachten Nachmittage, aus Lumpen selbst gewickelte Fußbälle und kilometerweite Wege, um einen Bleistift zu kaufen. „Das waren noch Zeiten, da hat dich nichts gestört.“

Natürlich endeten diese Zeiten für Dieter Schedy nicht einfach als er 1950 nach Besigheim kam. Er habe zwar Probleme mit der Sprachbarriere gehabt, seine Mitschüler zitiert er: „Der schwätzt ja kei Deutsch, dem schlagen wir mal eine auf Gosch.“ Doch dann habe er sich schnell eingelebt. Gerne erinnert er sich daran, wie er mit Freunden in den Waldhornturm gestiegen ist und dort Würstchen gebraten hat, zumindest bis der Rauch hinausstieg und sie verriet. Weniger gut lief eine von vielen Schlittenfahrten von der Altstadt herunter. Beim Herunterrutschen auf seinem Schulranzen hatte er diesen falsch herum in den Schnee gestellt. Das Ergebnis: alle Bücher ruiniert und zwei Tage Hausarrest. Trotzdem erinnert er sich gerne an diese Zeit: „Vielleicht schreibe ich ja noch ein Buch, das müsste dann ‚Überall ist Besigheim’ heißen.“

Info Erschienen ist das Buch „Überall ist Kammerbach“ beim Verlag DeBehr für 10,95 Euro; ISBN: 9783957535818.