Walheim Enzbrücke: Baubeginn ist 2020

Walheim/Besigheim / Von Roland Willeke

Wer gedacht hatte, in der letzten Sitzung des Walheimer Gemeinderats Aufschluss zu erhalten, ob das Gerangel um eine Radwegunterführung im Zusammenhang mit der neuen Enzbrücke entschieden ist, sah sich getäuscht. Angekündigt waren Vertreter des Regierungspräsidiums und des Ingenieurbüros, die über den Stand des Verfahrens Auskunft geben sollten. Das taten sie auch. Aber: „Wir sind das letzte Glied in der Kette und haben weder ein Baurecht noch einen Auftrag zum Bau einer Radwegunterführung“, stellte Andreas Klein, Leiter des Baureferats West im Regierungspräsidium Stuttgart, gleich zu Beginn klar.

Er hielt das auch nicht für weiter schlimm, denn selbst wenn eine Radwegunterführung gebaut werden sollte, würde diese erst nach Vollendung der neuen Enzbrücke geschehen werden können – möglicherweise auch von einem kleineren Bauunternehmen aus der Region. Einen Zusammenhang mit der seit August laufenden Online-Petition für eine Unterführung – sie fand bisher 1991 Unterstützer, davon 1788 aus dem Landkreis Ludwigsburg – gebe es nicht. Planerisch habe man alles getan, um mit einem Radweg mit 3,75 Meter Breite und einem Gefälle von sechs Prozent die neue Enzbrücke unterqueren zu können. Man brauche nur das Baurecht, aber das sei eine politische Frage.

Tim Weirich, Sachgebietsleiter im Baureferat West, stellte die Details vor. Die alte Enzbrücke mit einer Länge von 60 Metern und einer Breite von elf Metern aus dem Jahr 1946 ist abgewirtschaftet und wird komplett ersetzt. Bei dieser Gelegenheit wird die Verkehrsführung geändert. Die neue Brücke wird nicht mehr rechtwinklig auf die B 27 treffen, sondern in einem Bogen über die Enz führen. Sie wird 90 Meter lang und 14 Meter breit. Auf beiden Seiten wird es einen Gehweg geben; der Radweg führt auf der nördlichen Seite der Brücke über den Fluss und schließt sich an den bestehenden Radweg entlang der Bundesstraße an.

Die Baukosten für die neue Brücke werden mit 4,5 Millionen Euro angegeben. Bereits in diesem Herbst wird mit ersten Rodungsarbeiten begonnen. Im nächsten Frühjahr werden Eidechsen verscheucht. Nach der Ausschreibung im Sommer 2019 wird man im Herbst 2019 die Bauarbeiten vergeben können. Im Frühjahr 2020 fahren dann die Bagger auf. Man rechnet mit einer Bauzeit von 18 Monaten; in dieser Zeit soll auch die alte Brücke abgerissen werden. Bis 2021, so Andreas Klein, habe man also Zeit, um zu entscheiden, ob gleich im Anschluss an den Neubau der Brücke die Radwegunterführung gebaut werden soll.

Das wäre den Anliegerkommunen Walheim und Besigheim natürlich am liebsten, dem Bund ist aber der Radweg unter der Brücke mit veranschlagten 600 000 Euro einfach zu teuer. Gemeinderat Wilhelm Weiß hoffte auf eine Chance, dass man die Unterführung innerhalb der nächsten zwei Jahre doch noch durchkriege. „Denn es ist blödsinnig, wenn man jetzt die Brücke baut und dann zehn Jahre wartet“.

Während der Bauzeit wird es zu Verkehrseinschränkungen kommen. „Die meiste Zeit werden wir aber außerhalb des Verkehrs sein“, sagte Tim Weirich. Er sah aber für drei Monate eine einseitige Verkehrsführung voraus. Während die Brücke an die seitherige B 27 angeschlossen werde, müsse man sogar mit einer Vollsperrung von zwei Wochen rechnen, ergänzte Andreas Klein. Der Fußgängerverkehr nach Besigheim werde aber immer möglich sein. Sandra Horwath-Duschek mahnte an, dass die Schüler, die per Rad nach Besigheim fahren, ungefährdet an der Baustelle vorbei kommen müssten. Gabriele Weiß sah „den Super-GAU vorprogrammiert“, wenn die Autofahrbahn gesperrt sei und forderte weiträumige Umleitungen, die schon vor Kirchheim beginnen sollten.