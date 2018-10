Pakt Engagement für den Klimaschutz

Besigheim / Uwe Deecke

Im August hatte es sich bereits angedeutet. Jetzt beschloss der Gemeinderat von Besigheim, dem Klimaschutzpakt beizutreten. Nun müssen künftige Maßnahmen definiert werden.

Um den Klimaschutz zu stärken, hatten die Landesregierung und die kommunalen Landesverbände im Jahr 2015 den Klimaschutzpakt Baden-Württemberg gegründet. Damit setzten sie das Klimaschutzgesetz des Landes um, laut dem den Kommunen bei der Umsetzung eine Vorbildfunktion zukommt. Dieser will nun auch die Stadt Besigheim gerecht werden, indem sie dem Pakt beitritt. Roland Engel vom Büro ISUF erläuterte in der Gemeinderatssitzung in Ottmarsheim die Gründe für einen Beitritt. Die Temperaturen steigen im Durchschnitt der letzten Jahre deutlich, was Handeln dringend erforderlich mache. Dabei gebe es nun verstärkte Förderungen seitens des Landes. Engel nannte als Beispiele Zuwendungen für Schulsanierungen, Klimaschutzprojekte an Schulen und Kindergärten, das regionale Photovoltaik-Netzwerk und die Energieberatung.

16 Millionen Euro stünden für die Jahre 2018/2019 im Land bereit, um solche Projekte zu unterstützen, so Engel. Erstmals stünden auch Fördermittel für energieeffiziente Schulsanierungen bereit, mit denen dem Ziel eines klimaneutralen kommunalen Gebäudebestands bis 2050 Rechnung getragen würden.

Konkrete Schritte

Als konkrete Schritte nannte Engel die Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit sowie die Erstellung einer Klimabilanz durch die Kommune. Wichtig sei es dabei auch, Nutzer in Schulen und Kindergärten zu sensibilisieren. Begleitberatung zur Nutzung eines Blockheizkraftwers oder der Aufbau des Nahwärmenetzes in Ottmarsheim seien mögliche nächste Schritte. Von einer angestrebten Zertifizierung riet Engel jedoch ab, denn sie koste nur Geld. Er erklärte sich bereit, auch ehrenamtlich im nächsten Jahr für eine Standortbestimmung der Kommune zu arbeiten.

„Wenn man lokal nicht anfängt, wird sich global nichts ändern“, lobte Helmut Fischer vom BMU den Beitritt. Wichtig sei es, auch die privaten Investoren zu motivieren, etwas zu tun. Christian Herbst von der SPD strich heraus, dass jetzt etwas unternommen werden müsse. Im Gemeinderat dürften nicht gleichzeitig Dinge beschlossen werden, die kontraproduktiv seien. Daran, dass jeder private Bauherr mehr in Sachen Klimaschutz machen müsse als die Kommune, erinnerte Ulrich Gerstetter von der CDU-Fraktion. „Davon müssen wir abkommen“, forderte er.