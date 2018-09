Besigheim Ende für Dauerparker in Sicht

Besigheim / Von Uwe Deecke

Wie andere Kommunen am Neckar leidet Besigheim unter den Pendlern, die zur Bahn wollen. Was passiert, wenn die Enzwiese als kostenloser Dauerparkplatz wegfällt, war Thema im Gemeinderat am Dienstag.

Das Thema bewegte auch einige Bürger in der Fragestunde zu Beginn der Sitzung. „Es wird immer schwieriger gemacht“, kritisierte eine Anwohnerin. Die geplanten fünf Stunden Parken machten es für die Besucher der Altstadtbewohner künftig unmöglich, die Autos dort abzustellen.

Parkzeitbeschränkung auf fünf Stunden zwischen 8 und 19 Uhr an den Wochentagen, lautete der Vorschlag der Verwaltung, gleichzeitig soll die Begrenzung auf die gesamte Bietigheimer Straße ausgeweitet werden. Getestet werden soll das Konzept in einer halbjährigen Pilotphase ab dem 15. Oktober. Dies beschloss das Gremium einstimmig, bei drei Enthaltungen.

Weitere Vorschläge

Die CDU-Fraktion, die den Test auf den Weg brachte, hatte im Vorfeld noch weitere Vorschläge zum Parkkonzept parat. Die Begrenzung der Parkzeit auf 30 Minuten in Kirch- und Hauptstraße und Parkscheinautomaten auf dem Parkplatz „Kleines Neckerle“, dem Parkplatz beim Layher-Haus und im kommenden Parkhaus beim Edeka sind dabei Kernpunkte. Auf den Parkplätzen Kelterplatz und in den Tiefgaragen unter dem Kelterplatz und dem Rathaus solle mit einer Parkscheibe zwei Stunden geparkt werden können, schlug sie zudem im Gemeinderat vor.

Ulrich Gerstetter plädierte auf der jüngsten Sitzung für Parkscheinautomaten, die sich über die Einnahmen refinanzieren und auch auf mehr als zwei oder vier Stunden programmierbar seien. „Wir gehen davon aus, dass der Feldversuch erfolgreich sein wird“, so der CDU-Rat am Dienstag. Die Pendler jetzt zu verdrängen und die Erfahrungen zu sammeln, lautete sein Vorschlag. Friedrich Köhler von den Freien Wählern sah das Vorpreschen als übereilt an. „Warum muss das Ganze überhaupt jetzt durchgezogen werden?“, fragte er, es sei besser, zu warten bis das neue Parkhaus fertig ist.

Den Pendlern dürfte die Testphase mit der Parkzeitbeschränkung nicht gefallen. Die Auslastung des kostenlosen Parkplatzes liege bei fast 100 Prozent und werde zu 97 Prozent von Fremdparkern genutzt, stellte eine Untersuchung des Büros BS-Ingenieure fest. Direkt am Bahnhof liegt der P+R Parkplatz, der für zwölf Euro im Monat zu mieten ist, aber nur eine Auslastung von 68 Prozent hat. Es sei damit zu rechnen, dass sich die Suche nach einem Parkplatz auf die angrenzenden Gebiete ohne Parkzeitbeschränkung ausdehnen wird, so das Fazit. Vor allem die Bietigheimer Straße werde dafür in Betracht kommen, sodass hier die begrenzte Parkregelung auf die gesamte Länge ausgedehnt werden sollte. In der Pilotphase sollten dann die Maßnahmen getestet und begleitet werden. Anpassungen könnten schon in dieser Zeit erfolgen.

Für eine einfache Lösung sprach sich Sibylle Reustle von der SPD-Fraktion aus. Man könne in der Pilotphase an Anwohner Parkzettel wie beim Winzerfest vergeben, die für sie das Parken dauerhaft möglich machen. Die Umsetzung sei schwierig, entgegnete Bürgermeister Steffen Bühler, und über das Anwohnerparken wolle man später reden. Er plädierte dafür, die vorgestellten Parkzeitbeschränkungen umzusetzen und über weitere Maßnahmen des Parkkonzepts nach der Pilotphase abzustimmen. Im März könne man auch während der Phase nachjustieren, je nachdem wie es gelaufen ist.