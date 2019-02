Theater Elternabend spiegelt die Gesellschaft

Besigheim / Bettina Nowakowski

„Ich habe beim Lesen schon lachen müssen“, so Claudia Hermann, die Regisseurin des Theaterstücks „Frau Müller muss weg!“, das am kommenden Freitag Premiere im Gewölbekeller im Steinhaus in Besigheim hat. Die Filmkomödie von Sönke Wortmann von 2015 habe sie sich ganz bewusst nicht angesehen, um sich in der Umsetzung mit dem Ensemble der Besigheimer Studiobühne nicht beeinflussen zu lassen.

Seit Ende September vergangenen Jahres proben Christoph Konkol, Claudia Karger, Simone Wolss, Ramona Karst, Achim Enchelmaier und Miriam Staudacher das Bühnenstück von Lutz Hübner. Es handelt von einem Elternabend in einer vierten Klasse, auf dem die Eltern aus Angst davor, dass ihre Kinder wegen schlechter Noten nicht aufs Gymnasium kommen, sich gegen die Lehrerin verbünden und ihr die Klasse entziehen wollen. Sehr schnell aber artet die Einigkeit der Eltern in Streit und Anfeindungen untereinander aus und zeigt die eigenen Ängste und das Versagen in der Erziehung ihrer Kinder auf. Obwohl es dann vorerst zu einer versöhnlichen Einigung mit der Lehrerin Frau Müller kommt, gibt es zum Schluss eine ebenso überraschende wie entlarvende Pointe.

„Der Reiz des Stückes liegt für mich darin, dass es der Gesellschaft den Spiegel vorhält“, erklärt Claudia Hermann ihre Entscheidung für das viel gespielte Bühnenstück. „Früher, wenn man schlechte Noten hatte, hieß es: setz Dich hin und lerne. Heute ist es nie die Schuld des Kindes, es sind immer die anderen.“ Für sie zeigt „Frau Müller muss weg“ auch auf, dass „die Bereitschaft, für das eigene Tun und Handeln Verantwortung zu übernehmen, immer mehr nachlässt.“ Alles werde auf die Leistungen des Kindes projiziert und ist nur Mittel zum Zweck für das eigene Ego und die Erwartungshaltungen der Eltern.

Bei der Adaption des Stückes hat sich Claudia Hermann ans Original gehalten, hat es aber um eine Art Vorspiel ergänzt, in dem die Eltern Fotos ihrer Kinder hochhalten und deren Vorzüge und Vorlieben beschreiben, gleichzeitig aber ihre elterlichen Wünsche, was aus dem Kind einmal werden soll, darlegen. Schon hier wird deutlich, dass es nicht so sehr um das Wohl des Kindes und seine Bedürfnisse geht, sondern um das Prestigedenken der Eltern, die sich über die Noten ihrer Kinder definieren.

Wichtig ist Claudia Hermann, dass „die Charaktere natürlich bleiben und nicht übertreiben.“ Denn die Situationskomik entstehe ja schon dadurch, dass die Leute eigentlich völlig normal seien und sich selbst so ernst nehmen. Der Autor Lutz Hübner beschrieb die Thematik seines Stückes so: „Am Elternabend zeigt sich, wie solidarisch eine Gesellschaft wirklich ist und wie sie mit Erfolg und Niederlagen umgeht. Da werden keine Gefangene gemacht und keine Konzessionen.“ Claudia Hermann ist sehr gespannt darauf, wie die Zuschauer damit umgehen, und ob sich der ein oder andere Elternteil darin wiedererkennt: „Das wird sicher spannend, ich lasse mich überraschen.“

Das Ensemble, das durchweg aus Laienschauspielern besteht, probt momentan zwei Mal die Woche und am Wochenende. Beim Lesen des Stückes habe die Regisseurin schon die Besetzung für die einzelnen Rollen im Kopf gehabt. „Zum Glück hatten auch alle Zeit und Lust, da mitzuspielen.“ An Feinheiten wird während der Probe noch gefeilt, bis es dann am Freitag so weit ist: „Feuertaufe ist die Premiere“, weiß Claudia Hermann.

Info „Frau Müller muss weg!“ läuft vom 22. Februar bis 10. März im Gewölbekeller im Steinhaus Besigheim.

