Schienenverkehr Einsatz für barrierefreien Bahnhof

Besigheim / bz

Der Bahnhof in Besigheim ist einer von drei Bahnhöfen im Landkreis Ludwigsburg, der bis heute nicht stufenfrei für Reisende zu erreichen ist. Ihn barrierefrei auszubauen, fordert der CDU-Landtagsabgeordnete Fabian Gramling.

Mehrfach hatte in der Vergangenheit die Stadt Besigheim Druck auf die Bahn gemacht, bisher jedoch vergebens. Im vergangenen Jahr sei er auf die Deutsche Bahn zugegangen, teilt Gramling jetzt mit. Inzwischen habe er sich an den baden-württembergischen Verkehrsminister Winfried Hermann gewandt. Gramling hält es für enorm wichtig, dass die im Koalitionsvertrag zwischen CDU und Grünen für 2019 angekündigte Landesinitiative „Bahnhof der Zukunft“ dafür Sorge trägt, dass ab 2019 diejenigen Bahnhöfe berücksichtigt werden, die nicht von den bisherigen Landes- und Bundesprogrammen profitieren konnten. „Der Besigheimer Bahnhof darf nicht mehr durchs Raster fallen“, fordert Gramling. In der Vergangenheit sei der Bahnhof nicht berücksichtigt worden. Die Gründe: „Einmal war er zu klein, das andere Mal hingegen zu groß.“

Der Verkehrsminister habe nur wenig Hoffnung gemacht, stellt Gramling fest. Er habe darauf verwiesen, dass im neuen Programm nicht genügend Geld zur Verfügung stehe, um alle Bahnhöfeim Land barrierefrei umzubauen. Von der Bahn sei zu vernehmen, dass sie derzeit keinen barrierefreien Ausbau vorsehe. Die Anlagen in Besigheim seien vergleichsweise neu und gut erhalten und der Einbau eines Aufzugs zum Vorplatz wäre besonders aufwendig.

Für den nördlichen Teil des Landkreises Ludwigsburg sei das äußerst unbefriedigend, stellt Gramling fest. Der Bahnhof in Kirchheim weise nämlich dieselbe Problematik auf.