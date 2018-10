Eine Treppe in der Enz für die Fische

bz

Spaziergänger wunderten sich in den vergangenen Wochen über schweres Gerät am Ufer und Felsblöcke in der Enz. Der Grund: Die Stadt lässt dort ein Beton-Bauwerk sanieren, durch das ein Mischwasserkanal auf das andere Ufer zur Kläranlage geführt wird. Der Betonblock war beschädigt, er stand nicht mehr sicher und musste saniert werden. Bei trockenem Wetter floss auch nicht mehr genügend Wasser, damit Fische die Stelle durchqueren konnten. Mit einem Querriegel wird jetzt das Wasser seitlich auf eine neue Fischtreppe konzentriert, teilt die Stadt mit. Das dauerte zwei Wochen länger als erwartet, da die Baustelle fünfmal geflutet worden sei. Der Betreiber eines Kraftwerks oberhalb der Baustelle hatte Wasser aufgestaut, um seine Anlage besser betreiben zu können, vermutet Stefan Maier, der Leiter des Tiefbauamtes. Das aber sei verboten.