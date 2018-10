Einweihung Ein Projekt mit großer Strahlkraft

Besigheim / Susanne Yvette Walter

Nach zwei Jahren Bauzeit wurde die „Junge Intensivpflegestation“ im Robert-Breuning-Stift in Besigheim, in der künftig Klienten im Wachkoma neben Klienten, die künstlich beatmet werden, untergebracht sind, am Donnerstag offiziell eingeweiht. Die Heimleitung und die Stadtverwaltung sehen darin ein Leuchtturmprojekt, das in dieser Form, wegen der Größe der Einzelzimmer und der technischen Ausstattung, einmalig ist in Baden Württemberg.

Neben der Zimmergröße und der Ausstattung mit speziellen Betten, einer Atmungsanlage und vielem mehr soll es auch einen ganz besonderen Personalschlüssel geben. „Leuchtturmprojekt und einmalig ist es deshalb, weil wir natürlich einen viel höheren Personalschlüssel haben“, erklärte die Pflegedienstleiterin und stellvertretende Heimleiterin Julia Stickel in einer Feierstunde. Sie war auch zuversichtlich, fachlich qualifiziertes Personal zu finden, da in der Einrichtung eine völlig neue Stellenanforderung entsteht.

Das neue Arbeitsangebot mit Klienten im Wachkoma oder mit spezieller Beatmung bringt also neue Herausforderungen für das Personal mit. Zurzeit werden Mitarbeiter der Evangelischen Heimstiftung deswegen auch besonders geschult. „Dieses Gebiet hat so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal. Nur wenige Einrichtungen spezialisieren sich auf dieses Klientel“, sagt Julia Stickel.

30 Plätze für Inentsivbetreuungspflichtige bietet die „Junge Intensivpflege“. „Noch sind nicht alle Plätze belegt. Die Krankenkassen bezuschussen die häusliche Pflege wesentlich höher. Zuhause gibt es in der Regel eine Eins-zu-Eins-Betreuung, das heißt, dass auf einen Patienten eine Pflegekraft entfällt“, erläutert Julia Stickel die momentane Situation. Mögliche Klienten für die „Junge Intensivpflege“ seien daher vorwiegend Bedürftige, die keinen Familienanschluss haben oder deren Familien mit der Pflege überfordert seien. „Mit unseren Stammbewohnern sind wir bereits umgezogen und haben ganz viele Anfragen. Doch die Belegung muss Stück für Stück erfolgen. Da gibt es Vorgaben von der Heimaufsicht“, erklärt Julia Stickel.

Bisher haben Wachkomaklienten und Beatmungspflichtige auf getrennten Stockwerken gewohnt. Mit jedem Einzelnen umzuziehen ist eine größere Aufgabe. Deshalb ist der erste Stock der „Jungen Intensivpflege“ noch nicht bewohnt. „Am Montag wollen wir mit weiteren Beatmungspflichtigen umziehen“, kündigt Julia Stickel an.

Neben einigen Grußrednern aus der kirchlichen und der politischen Welt sprach auch Bürgermeister Steffen Bühler seine Freude über den gelungenen neuen Trakt aus. „Ein innovatives Projekt, neu gedacht, vielfach hinterfragt und mit Unterstützung vieler, auch der Robert-Breuning-Stiftung, dann auf den Weg gebracht und schließlich realisiert“, sagte der Besigheimer Schultes.

Für Bernhard Schneider, Hauptgeschäftsführer der Evangelischen Heimstiftung (EHS) ist es „ein Meilenstein“ für die Versorgung junger pflegebedürftiger Menschen. „Wir freuen uns, dass wir dieses Leuchtturmprojekt hier am Traditionsstandort Besigheim umsetzen konnten“.

30 große Einzelzimmer

In den letzten zweieinhalb Jahren wurde der bisherige Pavillon der Jungen Intensivpflege abgerissen und durch ein modernes Gebäude ersetzt. Entstanden ist ein helles und freundliches Gebäude mit 30 großen Einzelzimmern in zwei 15er-Wohngruppen auf zwei Ebenen. Jedes Zimmer verfügt über ein eigenes Badezimmer und einen elektrischen Deckenlifter. Zudem wurden Neben- und Therapieräume eingerichtet. Insgesamt etwa fünf Millionen Euro hat die Evangelische Heimstiftung in das Projekt investiert. Die Robert-Breuning-Stiftung unterstützt das Projekt mit einer halben Million Euro.

Bei der Jungen Intensivpflege beteiligt sich nicht nur die Pflege-, sondern auch die Krankenkasse an den anfallenden Kosten, was den Eigenanteil für die Versicherten verringert. Erarbeitet wurde das umfassende Wohn- und Betreuungskonzept von einem Runden Tisch, bei dem Pflegefachleute, Architekten, Angehörige sowie EHS-Verantwortliche mitwirkten.

Nach dem geistlichen Wort von Dekan Eberhard Feucht richteten Sozialdezernent Heiner Pfrommer, Architekt Michael Kerker und Andy Vonderlind als Geschäftsführer der Rommel SF-Bau Grußworte an die Gäste. Regionaldirektor Peter Hettig und Hausdirektorin Elke Eckert formulierten einen Ausblick.