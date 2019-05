Das große Projekt der Umgestaltung in der Enzaue gegenüber der Altstadt von Besigheim nimmt deutliche Formen an: An diesem Dienstag beschäftigte sich der Besigheimer Gemeinderat mit zwei zentralen Bestandteilen: dem großen Spielplatz und der neuen Brücke über die Enz für Fußgänger und Radfahrer.

Schon eine Stunde vor Beginn der Sitzung informierten sich Besigheimer im Foyer des Rathauses über die Pläne, die von der Landschaftsarchitektin Annika Brede vom Kölner Planungsbüro „Club L 94“ vorgelegt wurden. Sie umzusetzen, wird die Stadt nach den vorläufigen Berechnungen rund 830 000 Euro kosten. Damit werden die ursprünglichen Kostenschätzungen um 120 000 Euro unterboten. Ob diese Summe allerdings gehalten werden kann, wird sich erst zeigen, wenn das Ergebnis der Ausschreibung vorliegt.

Es waren die Kinder selbst, die bei einem Workshop im Sommer vergangenen Jahres und bei einer Besichtigungsfahrt eine ganze Reihe von Vorschlägen gemacht haben, nach denen sich die Auswahl von Spielgeräten und Attraktionen richtete. Auch mit der Projektgruppe, die mit Mitgliedern des Gemeinderats und der Stadtverwaltung besetzt ist, wurden die Pläne bereits abgestimmt.

Das Ergebnis: Der neue Spielplatz wird direkt unterhalb der Rampe angelegt, mit der die neue Enzbrücke in die Enzaue mündet. Durchbrüche in der Rampe, von den Planern „Mauselöcher“ genannt, werden mit Glasscheiben zur Enz hin abgedeckt, damit die Kinder nicht auf die andere Seite kriechen können.

Viele Sitzgelegenheiten auf dem gesamten Spielgelände, darunter ein zentrales Podest rund um einen Baum, erlauben es Eltern und Betreuern, die Kinder im Blick zu halten.

Zentraler Seilzirkus

Ein zentrales Element des Spielplatzes ist ein Seilzirkus, der an zwei Masten hängt und vor allem den etwas älteren Kindern vielfältige Klettermöglichkeiten eröffnet (siehe Grafik). Gleich daneben erinnert ein kleines Mühlrad an die restaurierte Ernst’sche Mühle ganz in der Nähe. Es bildet ein Ensemble mit einer Rutsche, einem Aussichtspodest, einem Baumhaus und einer Netzbrücke.

An anderer Stelle des Spielgeländes wird ein großer Sandplatz angelegt, zu dem eine Wasserpumpe, ein kleiner „Bachlauf“, eine weitere Rutsche und ein Sonnensegel zur Überdachung gehören. Ein anderes prägendes Element ist ein sechseckiges Spielgerät, an dem sechs Schaukeln angebracht sind.

Schutz vor Verletzung

Die gesamte Anlage ist aufgelockert und durch klein gepflasterte Flächen miteinander verbunden. Wiesen und Wege begrenzen den Platz. Mit Feinkies, Hackschnitzeln und Rasen wollen die Planer verhindern, dass sich die Kinder verletzen, wenn sie hinfallen.

Die Anlage des Spielplatzes macht es notwendig, die Zufahrt von der Riedstraße her neu zu regeln, geht aus den Plänen der Landschaftsarchitekten weiter hervor. Sie schlagen vor, ab der Abzweigung zum künftigen Parkhaus gegenüber Edeka eine verkehrsberuhigte Gesamtfläche anzulegen. Ein Entwurf liegt bereits vor, aber die Details müssen noch festgelegt werden.

Mittlerweile legte Stadtbaumeister Andreas Janssen auch aktuelle Kostenberechnungen vor, die teils über, teils unter den bisherigen Summen liegen. So beträgt die Vergabesumme für die neue Enzbrücke mit dem Enzbalkon unterhalb des Pfeifferschen Gartens mehr als 3,7 Millionen Euro, die Schätzungen lagen bei 3,55 Millionen Euro.

Die Auftragssumme an einen Generalunternehmer für das neue Parkhaus beträgt 2,85 Millionen Euro, davor war die Rede von 2,64 Millionen Euro. Nicht zuletzt weil der Spielplatz voraussichtlich etwas günstiger kommt, geht der Stadtbaumeister jetzt von 2,65 Millionen Euro für die Umgestaltung des Südparks aus, bisher waren die Kosten auf 3,25 Millionen Euro geschätzt worden.

