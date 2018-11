Adventsmärkte Ein Markt mit viel Drumherum

Besigheim / bz

Zwei Tage dauert der Besigheimer Weihnachtsmarkt. Und anders als in vielen anderen Gemeinden werden die Verkaufs- und Imbissstände erst am zweiten Advent aufgebaut. Ähnlich wie in Bönnigheim ist der Weihnachtsmarkt mit einem Kunsthandwerkermarkt verbunden. Und es gibt eine Reihe von Veranstaltungen, die das Publikum anziehen sollen.

Am Samstag, 8. Dezember, ab 15 Uhr, und am Sonntag, 9. Dezember, ab 11 Uhr sind die Buden und Stände in der gesamten Besigheimer Altstadt geöffnet. Vom Kelterplatz über die Kirchstraße und Hauptstraße zum Marktplatz und darüber hinaus warten zahlreiche Stände und Buden mit allerlei Interessantem und Köstlichem auf die Gäste. Der Kunsthandwerkermarkt findet in der Stadthalle Alte Kelter statt.

Musikalisch umrahmt von der Musikschule Besigheim werden Bürgermeister Steffen Bühler und der Vorsitzende des Bundes der Selbstständigen Heinz Streicher am Samstagnachmittag um 15 Uhr in der Stadthalle Alte Kelter den Weihnachtsmarkt eröffnen. Beim Kunsthandwerkermarkt sind die Kunsthandwerker live bei der Arbeit zu sehen. Die Stände beim Besigheimer Weihnachtsmarkt und die beiden Ausstellungen haben am Samstagabend bis 21 Uhr geöffnet.

„Der kleine Prinz“ wird gezeigt

Die Besigheimer Studiobühne zeigt am Samstagnachmittag um 15 Uhr sowie am Sonntagnachmittag um 14 Uhr und um 16 Uhr das Kinderstück „Der kleine Prinz“ im Gewölbekeller im Steinhaus. Der Posaunenchor spielt am Sonntag um 12 Uhr weihnachtliche Weisen auf dem Marktplatz, von 14 Uhr bis 17 Uhr ist die Evangelische Stadtkirche geöffnet und um 17 Uhr spielt die Stadtkapelle Besigheim vom Rathausbalkon herab Weihnachtslieder. Am Sonntag sind die Stände des Weihnachtsmarktes bis 18 Uhr geöffnet. Im Rathausfoyer findet an beiden Tagen eine Weihnachtsbäckerei statt – Kinder der Friedrich-Schelling-Schule Besigheim werden Gutsle backen. Außerdem gibt es samstags von 15 Uhr bis 18 Uhr und sonntags von 11 Uhr bis 18 Uhr einen Infostand zum Projekt „Bürgerbus“. Am Sonntag sorgt die Band „Makel los“ von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr im Rathausfoyer für Unterhaltung. Während des Weihnachtsmarktes wird das Rathauscafe vom Förderkreis für Behinderte bewirtet. Am Sonntag kann der Waldhornturm von 13 bis 16 Uhr auf eigene Faust erkundet werden.