Schule Ein Abend voller Entdeckungen

Ein Abend voller Entdeckungen wartete auf die Viertklässler aus Besigheim und den umliegenden Ortschaften: Das Christoph-Schrempf-Gymnasium öffnete seine Türen für alle interessierten Jungen und Mädchen sowie deren Eltern – und sie kamen in Scharen. Schulleiter Frank Hielscher, Vertreterinnen des Elternbeirates und Mitglieder der Schülermitverantwortung nahmen die Ankömmlinge in Empfang. Sie hatten ein Quiz vorbereitet und statteten alle Kinder mit einem Blatt und einem Kugelschreiber aus.

Salziges und Süßes

Bereits vor Beginn der offiziellen Begrüßung ließen die Bigband und die Akustik-AG die Besucher staunen, berichtet die Schule. Die Siebtklässler verkauften derweil fleißig salzige und süße Leckereien, um sich so ihren Schullandheimaufenthalt zu finanzieren.

Als sich alle in der Aula versammelt hatten, präsentierte Schulleiter Frank Hielscher einen von Schülern entwickelten und gedrehten Imagefilm über das Gymnasium, der den Gästen sichtlich Lust auf mehr Informationen machte. Auf einem Rundweg durch das Gebäude boten danach Schüler unterschiedlicher Altersstufen Einblicke in ihren Schulalltag. So bahnten programmierte Roboter sich ihren Weg auf einer eigens konstruierten Fläche, und in Schuhkartons blinkten die Lichter einer Disco zur Musik. Im Biologieraum konnten die Geschmacksnerven auf die Probe gestellt werden, während Oberstufenschüler die Funktion einer Schweinelunge demonstrierten.

Während des von Lehrern geführten Rundgangs konnten viele Fragen geklärt werden, doch auch die Schulleitung hatte für alle Besucher ein offenes Ohr und erklärte beispielsweise, wie die Klassen zusammengesetzt werden oder wie der bilinguale Zug am Christoph-Schrempf-Gymnasium organisiert wird. In der Zwischenzeit konnten die Kinder ihr Englisch-Wissen in „Geography“ testen. Dort rief ihnen der dreizehnjährige Luis zu, dass „Bili“ cool sei, vor allem bei seiner Lehrerin.

Im Musiksaal informierte die Musik-Fachschaft zusammen mit der Besigheimer Musikschule über die Streicherklasse, die in den Klassenstufen fünf und sechs angeboten wird. Die Schüler lernen das Spiel an den anspruchsvollen Instrumenten im Unterricht. Zu einer ersten Kostprobe verhalfen Sechstklässler den Grundschülern, indem sie ihnen zeigten, wie erste Töne auf der Geige oder dem Cello erklingen. Das klappte schon recht gut, weshalb die zur Belohnung bereitstehenden Bonbons reißenden Absatz fanden.

Spielerischer Zugang

Auf spielerischem Weg erfuhren die Kinder so, was auf sie möglicherweise im nächsten Schuljahr zukommt. Sie konnten das gute Gemeinschaftsgefühl unter den Schülern wahrnehmen, die engagierte Arbeit der SMV sehen, über Fotos der Austauschprogrammen staunen und ein Gespür für das Gymnasium entwickeln. Gleichzeitig hatten ihre Eltern die Möglichkeit, sich über die pädagogisch-didaktische Arbeit der Schule zu informieren und offene Fragen zu klären. Schließlich belohnte die Schülerfirma alle richtigen Quiz-Bögen mit Schulutensilien, auf denen das Logo des CSG prangt – vielleicht der baldigen Schule.