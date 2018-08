Bürgermeisterwahl Dritter Bewerber

Mundelsheim / sol

Für die Bürgermeisterwahl in Mundelsheim am Sonntag, 14. Oktober, ist eine weitere Bewerbung eingegangen. Sie stammt von dem Hessigheimer Lucas Barg. Der 28 Jahre alte Kandidat arbeitet zur Zeit im Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Marbach und war zuvor in selber Funktion auf dem Rathaus in Ludwigsburg tätig. Der verheiratete Vater dreier Kinder, der in Stuttgart geboren wurde, ist über Umwege in den Verwaltungsdienst gekommen. Nach dem Besuch der Berufsfachschule hat er einen Abschluss in Wirtschafts- und Verwaltungslehre gemacht und danach bis 2014 bei verschiedenen Logistikunternehmen gearbeitet.

Barg ist bereits der dritte Bewerber. Vor ihm hatte der Mundelsheimer Dirk Breisig seine Kandidatur bekannt gegeben. Der 53-Jährige ist verheiratet und hat einen Sohn, er gehört seit neun Jahren für die Freie Bürgerliche Wählervereinigung dem Gemeinderat an. Die Identität des dritten Bewerbers wurde noch nicht bekannt gegeben.

www.bargfuermundelsheim.com