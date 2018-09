Walheim Drei Varianten, alle mit Spielplatz

Walheim / Roland Willeke

Die evangelische Pfarreistiftung hat sich unlängst an die Gemeinde Walheim mit der Frage gewandt, ob man sich eine teilweise Überbauung des einstigen Pfarrgartens am Dammweg vorstellen könnte (die BZ berichtete). Das 1550 Quadratmeter große Areal hat die Gemeinde von der Pfarreistiftung gepachtet. Es ist seit Jahrzehnten ein beliebter Spielplatz; Dutzende von Jahrgängen haben in ihrer Kindheit auf dem Gelände herumgetobt. Nun wurden dem Gemeinderat drei Varianten vorgeschlagen.

Mangel an günstigem Wohnraum

Der Pfarrgarten gehört der 1815 erstmals gegründeten Pfarreistiftung (erst 1999 wurden alle Pfarreistiftungen in Württemberg zur jetzt bestehenden Stiftung zusammengeführt). Stiftungszweck ist, mit den Erträgen aus dem umfangreichen Immobilienbesitz die Finanzierung der Pfarrstellen und damit, wie es in Kirchenkreisen heißt, die Verkündigung sicherzustellen. Grundstücke, die auf absehbare Zeit nicht von der Kirche selbst gebraucht werden, können im Wege des Erbbaurechts für den privaten Wohnungsbau zur Verfügung gestellt werden.

Das soll jetzt offenbar in Walheim geschehen. Als Grund wird der grassierende Mangel an günstigem Wohnraum angegeben. Aus einem überarbeiteten städtebaulichen Entwurf des Ludwigsburger Planungsbüros KMB geht hervor, dass man sich dort drei Varianten einer künftigen Bebauung vorstellen kann. Allen Vorschlägen ist gemeinsam, dass nur die südliche Hälfte des Grundstücks bebaut wird und die nördliche Hälfte als Spielplatz erhalten werden kann. Pro Wohneinheit sind jeweils zwei Stellplätze geplant; damit liegt man über den Bestimmungen der Landesbauordnung, die mindestens 1,5 Stellplätze vorschreibt. Geparkt wird am Dammweg innerhalb der von der Bebauung frei zu haltenden 20-Meterlinie, die zur Bundesstraße einzuhalten ist.

Die erste Variante sieht drei Reihenhäuser parallel zum Dammweg vor; es verbleiben rund 740 Quadratmeter für den Spielplatz. In der zweiten Variante haben die Planer ebenfalls drei Reihenhäuser vorgesehen, diesmal quer zum Dammweg. Damit kann die verbleibende Spielfläche auf 830 Quadratmeter erhöht werden. Zur Erschließung der Häuser bedarf es aber eines Stichwegs vom Dammweg her. Die letzte Variante sind vier Reihenhäuser entlang des Dammwegs, mit kleinen Gärten im Westen. Zum Spielen verbleiben 740 Quadratmeter.

In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag wurde erstmals öffentlich über das Projekt diskutiert. Die meisten Gemeinderäte konnten sich, wie Sandra Horwath-Duschek, FWW, die teilweise Überbauung des Spielplatzes vorstellen und waren nicht grundsätzlich gegen das Vorhaben. „Gut, dass etwas gemacht wird. Wir müssen Platz schaffen für Leute, die nachkommen“, meinte ihr Fraktionskollege Joachim Reisinger, mahnte aber gleichzeitig, dass man versuchen müsse, Einfluss zu nehmen. Auch Gabriele Weiß, FWW, war dafür, „dass man das angeht“. Sie sprach sich für eine Erschließung vom Kelterplatz her aus. Dies hielten Horwath-Duschek und Uwe Blattert, FWW, hingegen für undenkbar. Eine Erschließung könne nur über den Dammweg erfolgen.

Noch nichts beschlossen

Die zutage tretende Übereinstimmung im Gremium wurde Bernd Gerstetter, Offene Liste, offensichtlich etwas unheimlich. „Wenn hier gesagt wird, wir hätten beschlossen, so ist das falsch“, korrigierte er den entstandenen Eindruck. Nur ein Teil des Gremiums, allerdings der größere, habe sich bisher für das Projekt ausgesprochen. Er wies darauf hin, dass der Spielplatz „sehr, sehr wertvoll“ und einzigartig sei. Der Dammweg sei „keine befahrbare Straße“. Nachdem man die Innenentwicklung – „um nicht zu sagen die Innenverdichtung“ – sehr vorangetrieben habe, gebe es jetzt andere Hausaufgaben im Ort, die zu lösen seien.

Diana Gronbach, Offene Liste, erinnerte sich unbeschwerter Kinderjahre, die sie auf dem Spielplatz verbracht habe. Die vorgelegte Planung bezeichnete sie als nicht durchdacht. Der Spielplatz werde die Bewohner der neuen Häuser über kurz oder lang stören, „auch wenn sie beim Kauf gewusst haben, dass sie neben einem Spielplatz bauen“.

Groß war die Unsicherheit, wie sich das Vorhaben mit der derzeit laufenden Ortskernsanierung verträgt. Der Spielplatz liegt mitten im Sanierungsgebiet. Man habe ja noch nicht entschieden, was mit der Kelter und dem ehemaligen Feuerwehrhaus, in dem seit zwei Jahren das Café Bricklebrit seinen Sitz hat, passieren solle. Der Sanierungsträger, die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH, müsse unbedingt eingeschaltet werden, forderten die Gemeinderäte. Von deren Stellungnahme erwartet man sich offenbar Entscheidungshilfen.

Bürgermeisterin Tatjana Scheerle kündigte an, Julia Model, die zuständige Projektleiterin des Sanierungsträgers, mit dem Vorhaben vertraut zu machen und um ihre Stellungnahme zu bitten. Erst danach werde man eine Entscheidung treffen.