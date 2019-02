Austausch Dolce Vita am Gymnasium in Besigheim

Dolce Vita am Gymnasium in Besigheim

Besigheim / bz

Vor 15 Jahren hat die italienische Lebensfreude Einzug am Besigheimer am Christoph-Schrempf-Gymnasium gehalten. Seit dieser Zeit können die Schüler Italienisch als dritte Fremdsprache wählen und damit die wohl schönste Sprache der Welt lernen, wie viele von ihnen meinen.

Aktuell finden am Gymnasium wieder die Profilwahlen für Naturwissenschaft und Technik oder Italienisch in den siebten Klassen statt, und die Klasse 10c hatte in der vergangenen Woche Besuch von ihren italienischen Austauschpartnern aus Bitonto in Apulien/Süditalien. Damit gab es gleich drei gute Gründe, am CSG die italienische Sprache und Kultur zu feiern.

Vespa und Kochshow

Alle Italienischklassen und -Kurse ließen sich einen besonderen Programmpunkt einfallen, der beim italienischen Abend präsentiert wurde, berichtet die Schule: von der Liebeserklärung an die Vespa 50 Special der italienischen Band Lunapop, gesungen von der 9b, über den Hit Gioca Jouer – ein Gruppentanz aus den Achtzigern – präsentiert von der Jahrgangsstufe 1, die auf der Bühne spontan von den italienischen Austauschschülern der 10c unterstützt wurden, bis hin zu Spielen, Dialogen, einer Kochshow „In Cucina con la 8b“ und kleinen Antipasti. Die Stimmung in der vollen Aula des CSG war italienisch-temperamentvoll, „la dolce vita“ am CSG Besigheim.