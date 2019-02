Pilotversuch Diplom in Französisch

Besigheim / bz

Zum Schulhalbjahr bekamen 52 Schüler der elften Jahrgangsstufe des Christoph-Schrempf-Gymnasiums nicht nur ihr Zeugnis, sondern zusätzlich auch noch ihr „DELF“-Diplom, teilt die Schule mit. Sie hatten 2018 die Prüfung im Rahmen des Pilotversuchs „DELF intégré“ in Baden-Württemberg abgelegtn. Das „DELF“ – Diplôme d’études de langue française – wird im Zuge des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen angeboten und bestätigt das erreichte Sprachniveau (B1) der Schüler.

Das standardisierte und international gültige Sprachzertifikat stellt einen beruflich verwertbaren noten- und schulunabhängigen Nachweis der Sprachkenntnisse dar, so das Gymnasium. Hatte in den Jahren zuvor noch das Institut français in Stuttgart die Prüfungen abgenommen, lieferte der französische Staat nun das Prüfungsmaterial direkt an die Schule. Das Examen lag also in den Händen der Französischlehrerinnen, die sich über die erfolgreichen Prüfungen ihrer Schützlinge sehr freuten.