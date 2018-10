Die Zukunft des GKN-Standortes

bz

Am Kernkraftwerksstandort Neckarwestheim/Gemmrigheim werden sich in der näheren Zukunft eine Reihe von Änderungen ergeben. So wird beispielsweise die Zuständigkeit für das Standortzwischenlager zum 1. Januar an die Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) übergehen. Zum 1. Januar 2020 erfolgt dieser Zuständigkeitswechsel auch für das Standortabfalllager, das im Bau ist. Bekanntlich wird Block I derzeit zurückgebaut. Spätestens Ende 2022 ist auch in Block II Schluss mit der Stromproduktion.

Den Fragestellungen, die mit der Zwischenlagerung der Castorbehälter, dem Bau des Abfalllagers und der Stilllegung verbunden sind, widmet sich eine Informationsveranstaltung unter der Überschrift „Kernenergie am Standort Neckarwestheim/Gemmrigheim ab 2019 – schrittweiser Übergang des Standortzwischenlagers und des Standortabfalllagers auf die Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung“ Sie findet am Montag, 5. November, 19 Uhr, in der Gemmrigheimer Kelter statt. Die Informationsveranstaltung wird von den beiden Standortgemeinden Neckarwestheim und Gemmrigheim gemeinsam organisiert, teilt das Rathaus in Gemmrigheim mit.

Folgender Ablauf ist geplant: Jörg Michels als Vorsitzender der Geschäftsleitung der EnBW-Kernkraft wird über Rückbau und Entsorgung der Kernkraftwerke am Standort Neckarwestheim berichten. Anschließend wird die Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung durch Burghard Rosen, den Leiter Presse und Standortkommunikation, als neue Betreibergesellschaft des Zwischenlagers vorgestellt. Außerdem anwesend ist von der BGZ der auch für das GKN-Zwischenlager zuständige Betriebsleiter Dr. Michael Hoffmann. Nach den Vorträgen sei ausreichend Zeit für Fragen und Diskussion gegeben.