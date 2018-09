Besigheim Die perfekte Kombination: „Party-Blasmusik“ und Wein

Susanne Yvette Walter

In der Gluthitze noch vor wenigen Wochen hätte wohl kaum einer Lust zum Feiern in der Festhalle gehabt, weder die Musiker des Musikvereins, noch die Besigheimer selbst. Jetzt wird es schon am frühen Abend deutlich kühler, da sieht die Sache anders aus: Als am Samstagabend offiziell das Festweinfass zu den Besigheimer Musik- und Weintagen angestochen wurde, waren neben der malerischen Besigheimer Schultesgruppe etliche Besucher gekommen, um in und um Besigheims guter Stube, der Stadthalle Alte Kelter, Musik und Wein zu genießen.

Vier Schläge

In der Weinstadt Besigheim wird das Fest geschätzt, das sich im Gegensatz zum legendären Winzerfest auf die Stadthalle konzentriert und dort ein breites Spektrum an Musik lebendig werden lässt. Das Motto verbindet Party und Blasmusik. Es ist eine Herausforderung nicht nur für den ausrichtenden Musikverein. Bands gehören ebenfalls zum Festprogramm, diesmal zum Beispiel zum Beispiel die Campus Band aus dem Bottwartal.

„Musik- und Weintage, da kann man beim Bummeln einfach mal vorbei gehen. Da ist immer was los – und leckeres Essen gibt es auch“, freute sich Dorothee Binder aus Bietigheim-Bissingen. Die Stadtkapelle Besigheim sorgte dafür, dass nicht nur der Wein, sondern auch die Geselligkeit im Mittelpunkt stand.

Zwischen rustikalem Blasmusikflair und Partyambiente bewegte sich das Fest. Die Alte Kelter war entsprechend geschmückt und erinnerte mit ihren bunten Lichterketten an eine Gartenwirtschaft. Der Barbetrieb zog sich ebenfalls wie ein roter Faden durch alle drei Festtage, schließlich sollten die Besucher viel Gelegenheit bekommen, die Besigheimer Weine zu probieren.

Zum offiziellen Fassanstich am Samstagabend kam natürlich auch dieses mal wieder Bürgermeister Steffen Bühler vorbei und setzte zum Schlag mit dem Hammer auf den Holzkeil an. Vier Schläge zählten die Besucher in den ersten Reihen diesmal – und schon stand eine Schlange vor dem Holzfass, dessen exakter Inhalt erraten werden sollte. Solange der Vorrat reichte, wurde der Festwein gratis ausgeschenkt. „Rot ist der Wein, so viel weiß ich schon“, lachte Bühler.

Bis in die Nacht hinein wechselten sich verschiedene Kapellen aus der näheren und weiteren Umgebung ab. Schließlich galt das Motto der „Party-Blasmusik“ das ganze Festwochenende über. Den Anfang machte die Stadtkapelle Besigheim mit dem Fassanstich. Anschließend spielten der Musikverein Nusplingen und der Musikverein aus Mundelsheim.

Am Sonntag übernahm die Jugend das Regiment. Zum Weisswurstfrühstück unterhielt die Jugendkapelle des Musikvereins Besigheim die ersten Festlesgänger. Es folgten Gastjugendkapellen aus Freiberg, Kirchheim und Gemmrigheim, aus Murr und Ingersheim.

Legendärer Trinkspruch

Schon allein der Fassanstich zum offiziellen Auftakt ist ein Ritual, das ohne die Schultesgruppe nicht denkbar wäre: Der Schultes von Besga, sein Nachtwächter und der Büttel führen die Besucher von Besigheim nämlich nicht nur auf historischen Spuren durch das spätmittelalterliche Städtle. Sie kennen auch den passenden Trinkspruch, der als Motto für so ein großes Weinfest taugt: „Dem Ochsen gibt das Wasser Kraft, dem Menschen der Rebensaft. Drum lasst uns trinken Bier und Wein, denn keiner will ein Rindvieh sein.“ Dabei hob der Schultes seinen überdimensionalen Römer und freute sich, dass auch Weinprinzessin Janina Weisl schmunzeln musste. Die Weinprinzessin durfte natürlich bei so einem Anlass nicht fehlen.

Zum ersten Mal werden laut dem Musikverein Stadtkapelle Besigheim sonntags Stocherkahnfahrten auf der Enz angeboten.