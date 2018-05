Wasser Die Pauschale wird abgeschafft

Oberriexingen / Yasina Hipp

„Die jetzige Situation in den Krautgärten ist für uns nicht zufriedenstellend“, meinte Stadtkämmerer Lars Roller in der letzten Sitzung des Oberriexinger Gemeinderates. Es geht es um den Wasserverbrauch und dessen Abrechnung im Gartenlandgebietes „Köpfwiesen“ mit rund 140 Gärten. Bisher wurde die so genannte „Krautgarten-Pauschale“ pro Kubikmeter Wasser von jedem Pächter eingefordert. Die Stadt möchte nun anders vorgehen.

Vor allem in nördlichen Teil der Anlage kann nämlich der Wasserverbrauch nicht richtig erfasst werden, da das Wasser bisher direkt aus dem Netz entnommen wird. Zudem ist die Pauschale aufgrund der unterschiedlich großen Flächen der Gärten auch nicht fair für alle Betroffenen. Von rund 140 Pächtern haben auch nur 90 ihre Gebühren zuverlässig bezahlt.

Als erstes werden im Vorfeld alle Eigentümer der jeweiligen Gärten ermittelt, und ab dem 1. Januar 2019 solle der gesamte Wasserverbrauch nach anteiliger Fläche umgelegt werden. Die Abrechnung werde dann ausschließlich mit dem Eigentümer abgewickelt, um Weiterberechnungen mit Pächtern müsse dieser sich dann selbst kümmern. Die Jahresendabrechnung erfolge, wie bisher, mit den Stadtwerken Oberriexingen. „Durch diese Maßnahmen wollen wir auch den bewussteren Umgang mit Wasser etwas schärfen“, erklärte Wittendorfer.

Zur gemeinsamen Abrechnung des nördlichen und südlichen Teils sollen die beiden Leitungen oberirdisch verbunden werden. Somit kann alles gemeinsam über einen Wasserzähler abgerechnet werden. Über diese Baumaßnahme muss nun der Aufsichtsrat der Stadtwerke Oberriexingen beraten.