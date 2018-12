Besigheim Die Freude am Musizieren ist groß

Besigheim / Yannik Schuster

Passend zum ersten Schnee des Jahres fand am Sonntag, 16. Dezember, das diesjährige Adventskonzert der Musikschule Besigheim statt. Unter dem Motto „Weihnachtliches Schülervorspiel“ präsentierten knapp 40 Schülerinnen und Schüler ihre Melodien und entfachten eine spürbare Weihnachtsstimmung. Von klein bis groß, von Anfänger bis Fortgeschritten, vom Solisten bis zum Ensemble, das Konzert im prall gefüllten Großen Saal der Musikschule im Steinhaus hatte alles zu bieten. Man wolle einen Querschnitt durch die Arbeit der Musikschule präsentieren, so Musikschulleiter Roland Haug.

Es waren die verschiedensten Musikrichtungen vertreten – von typischen Weihnachtsliedern wie „Rudolph the red nose reindeer“ über klassische Werke, wie etwa die Badinerie von Johann Sebastian Bach, bis hin zu moderneren Liedern – die Vielfalt des Gebotenen war bemerkenswert.

Beachtliche Varianz

Aber nicht nur die Vielfalt der Werke, auch die Varianz an Instrumenten war beachtlich. Teilgenommen haben Mädchen und Jungen der Unterrichtsklassen von Ulrike Baral-Firnau und Renata Pultineviciene (Querflöte), Jörg Weiß (Klarinette), Jenia Keller und Sirma Velichkova (Klavier), Karin Schöllhorn (Gesang), Andreas Musch (Saxophon), Karin Quabeck (Gitarre), Katharina Witt (Oboe) und Michael Zeh (Tiefes Blech). Allesamt konnten die Zuschauer überzeugen und erhielten langanhaltenden Beifall.

Unter den Teilnehmern waren unter anderem vier Preisträger von Jugend musiziert. Pauline Amann und Finn Ljepojevic an der Klarinette, Isabel Schanta an der Querflöte sowie Alexandra Kroll am Klavier konnten sich in diesem Jahr jeweils erste Plätze sichern.

Neben der Vielzahl an Instrumenten wurde auch gesungen. Geburtstagskind Sabrina Bühler präsentierte ihre Version von „Was wichtig ist“ von Udo Jürgens und erntete dafür tosenden Applaus. Zum Finale spielte ein Saxophon-Ensemble aus Dominik Röser, Aaron Röser, Daniel Röser und Niklas Ziller den Winter-Reggae von Gerhard Wiebe.

Das alljährliche Adventskonzert bildet den Abschluss des Musikschuljahres. Insgesamt 777 Schüler konnte die Musikschule Anfang November verzeichnen, an insgesamt 96 Veranstaltungen war die städtische Musikschule dieses Jahr beteiligt. Dabei hatte jede Klasse Gelegenheit sich vorzustellen und habe sich an zahlreichen weiteren Veranstaltungen beteiligt. Mit dem Adventskonzert möchte die Musikschule Besigheim die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten aufzeigen und Lust aufs eigene Musizieren verbreiten, machte Haug deutlich. Im nächsten Jahr feiert die Musikschule ihr 40-jähriges Bestehen und wird deshalb das komplette Jahr über das Jubiläum zelebrieren, beginnend am 1. Januar beim zwölften Neujahrskonzert des Kreisjugend-Orchester Ludwigsburg. Am 24. Februar findet außerdem ein Festakt in der Alten Kelter Besigheim statt.