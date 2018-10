Besigheim Diakonie würdigt das Erzählcafé mit einem Jugendpreis

Verleihung in der MHP-Arena

Verliehen wird der Jugenddiakoniepreis im Rahmen des Jugendfestivals „Younify“ von der Evangelischen Kinder und Jugend Baden-Württemberg, der Diakonie Württemberg und den Zieglerschen, einem Unternehmen der Diakonie. Mit diesem Preis werden soziale Projekte von Jugendlichen in Baden-Württemberg ausgezeichnet, teilt die Diakonie mit. Insgesamt werden je drei Preise in zwei Altersgruppen vergeben. Zusätzlich wird in diesem Jahr ein Sonderpreis Inklusion verliehen.

Die Verleihung des Preises mit Eva-Maria Armbruster, Vorstand Sozialpolitik im Diakonischen Werk in Württemberg, findet am Samstag, 13. Oktober, 11 Uhr, in der MHP-Arena Ludwigsburg statt im Rahmen des Jugendfestivals „Younify“. bz