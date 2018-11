Weintage Der neue Jahrgang steht zum Verkosten bereit

Mundelsheim / bz

Es ist einiges los am Wochenende in Mundelsheim. Im Ortskern findet der Martinimarkt statt. Und der Käsbergkeller Mundelsheim veranstaltet seine Weintage.

In der Käsberghalle können Weinfreunde nicht nur in fröhlicher Runde feiern, sondern auch die Palette an Mundelsheimer und Lauffener Weinen genießen. Auch Weine des aktuellen Jahrgangs 2018 können bereits verkostet werden, teilen die Lauffener Weingärtner mit.

Schlachtfest zum Auftakt

Die 22. Weintage beginnen an diesem Samstag, 24. November, 17 Uhr, mit dem traditionellen Schlachtfest. Die Metzgerei Kopf aus Lauffen tischt schwäbische Köstlichkeiten aus eigener Herstellung auf. Für alle, die es nicht nach einer frischen Schlachtplatte gelüstet, stehen weitere kulinarische Köstlichkeiten bereit. Umrahmt wird das Programm am Samstag von Musiker Mike Janipka, dessen Live-Auftritte für Stimmung sorgen.

Am Sonntag, 25. November, starten die Weintage um 11 Uhr. Weil bei einer ausführlichen Weinverkostung die Grundlage nicht fehlen darf, versorgt der Ortsverband der Landfrauen die Besucher mit schwäbischen Traditionsgerichten feinster Art. Und damit die Erwachsenen ungestört probieren können, bietet die Weingärtnergenossenschaft auch in diesem Jahre wieder eine Bastel- und Spielecke für die kleinen Gäste an.

Der Martinimarkt öffnet am Samstag, 24. November. In der Hindenburgstraße präsentieren von 8 bis 18 Uhr über 60 Marktstände ihre Waren, teilt die Gemeinde mit. Bunt ist die Palette der Händler, wie auch die der angebotenen Waren: Korbwaren, Strickwaren, Tischtücher, Schmuck, Mode für Groß und Klein, Kinderbücher, Taschen, Schuhe, Besen und Bürsten, Kräuter, Tees, Gewürze, Wolle, Trockengestecke, Haushaltswaren, Weihnachtsbasteleien, Süßwaren und dazu viele Imbissbuden.

In der Stiftsscheuer können die Weinbauausstellung und die Küfer- und Wagnerwerkstatt des Geschichtsvereins am Martinimarkt besichtigt werden. Auf Schautafeln und in Vitrinen wird den Besuchern die Geschichte des Weinbaus in Mundelsheim anschaulich und mit vielen Fotos nahe gebracht. Geöffnet ist die Stiftsscheuer von 11 Uhr bis 17 Uhr, der Eintritt ist frei.