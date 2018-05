Mundelsheim Der ganze Ort ein Festplatz

Mundelsheim / Von Susanne Yvette Walter

Der Pfingstmarkt in Mundelsheim ist seit Jahrhunderten ein Treffpunkt am Pfingstmontag, und das hat sich schon bis zu Petrus herumgesprochen. Der hatte pünktlich zum Pfingstmontag ein Einsehen, und schenkte Dutzenden von Ständebetreibern Kaiserwetter. Der Publikumsstrom zog sich den ganzen Nachmittag über durch den Ort.

Seit 2003 ergänzt eine Handwerker- und Gewerbestraße in Verlängerung des Marktes in der Lange Straße/Hessigheimer Straße den Pfingstmarkt. Das ist eine weitere Attraktion für Ausflügler, denn hier kann man sogar dem einen oder anderen Handwerker auf die Finger sehen. An den Ständen finden sich Gewerbetreibende aus der Region, die bewusst mit ihren Waren Alternativen zum herkömmlichen Sortiment im Discounter anbieten. Das Sortiment erinnerte an anno dazumal. Hier werden Bürsten angeboten, Messer und alles, was das Leben zuhause leichter und angenehmer macht.

Zu den Ausstellern gehört Siglinde Fürst aus Mundelsheim. Seit fünf Jahren stellt sie auf natürlichem Weg Salze her, die für die Schönheitspflege und für den Gaumen verwendet werden. Auch ihre eigenen Grillsoßen gehören ins Sortiment. Beim Pfingstmarkt hat sie seit Jahren ihren eigenen Stand und das aus gutem Grund: „Ich bin bei Lebensmitteln abgekommen von Produkten mit künstlichen Zusätzen oder von Fertigprodukten. Durch meine Präsenz hier auf dem Markt möchte ich andere anregen dasselbe zu tun“, erklärt sie.

Seit 25 Jahren schon kommt ein Aussteller extra aus Sulzdorf bei Schwäbisch Hall. Reinhard Friedel bietet auf dem Mundelsheimer Pfingstmarkt Strohhüte an in vielen Formen. „Die sind für die Leute, die im Wengert arbeiten müssen“, sagt er und kann sich kaum retten vor neugierigen Kunden, die alle mal einen Hut anprobieren wollen. Aus Vaihingen macht sich Frank Schmidgall seit 15 Jahren auf den Weg nach Mundelsheim, wenn Pfingstmarkt ist. „Ich komme wegen der Leute. Ich habe hier sehr viele Bekannte und freue mich immer sehr, wenn ich die wiedersehe“, erzählt er.

Musik und Wein

Parallel zum Pfingstmarkt feierte der Käsbergkeller am verlängerten Pfingstwochenende zum elften Mal das Käsbergfest, das zum Aushängeschild für Mundelsheim deshalb geworden ist, weil es „an der längsten Tafel im Neckartal“ gefeiert wird. Gemeint ist der einzigartige Ausblick, den das Festgelände auf den Neckar freigibt. Vom romantisch mit Lichtern beleuchteten Käsberg fiel der Blick direkt auf die Neckarschleife. Bei Kaiserwetter am Pfingsmontag bevölkerten Hunderte dieses Traditionsfest.

Am eher verregneten Pfingstsonntag kam weniger das Auge, dafür aber der Gaumen auf seine Kosten, denn die Auswahl an leichten Sommerweinen war groß. Mike Janipka, der Singer/Songwriter, der gerne Weinfeste in der Region bespielt, unterhielt auch hier die Gäste.