Wahl Der fünfte Bewerber

Walheim / bz

Es geht munter weiter: Am Donnerstag ist auf dem Walheimer Rathaus die fünfte Bewerbung für das Amt des Bürgermeisters eingegangen. Abgegeben hat sie Hans Joachim Thyret, ein 60 Jahre alter Verwaltungsfachangestellter. Thyret arbeitet in einem Landratsamt als Teamleiter mit Personalverantwortung für 18 Mitarbeiter, schreibt er in seiner Bewerbung. Er sei parteilos. Er ist ledig und lebt mit seiner Lebensgefährtin und ihrem Sohn in Birkenfeld/Enz.

Am Donnerstag war auch die Bewerbung von Anja Klohr bekannt geworden. Die 38 Jahre alte Verwaltungs-Fachwirtin bewirbt sich ebenso wie Verwaltungs-Fachwirt Steffen Hammel (49), Diplom-Ingenieur Robert Bezner (36) und Familienhelferin Fridi Miller (48). Die Bewerbungsfrist endet am Dienstag, 12. Juni.