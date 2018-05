Besigheim Den Nachwuchs im Blickpunkt

Uwe Deecke

Die Freiwilligen Feuerwehren Besigheim, Walheim, Gemmrigheim, Hessigheim, Löchgau und Freudental zeigten den Realschülern und Gymnasiasten am Freitag am Feuerwehrmagazin in Besigheim, auf was es bei ihrer Tätigkeit ankommt. Ihre Hoffnung: Interesse für die Arbeit in der Feuerwehr wecken.

„Schönen guten Morgen zusammen, jede Gruppe geht an ihr eingeteiltes Fahrzeug“, begrüßte Benjamin Hergesell die Schüler, „ihr dürft mich mit Du ansprechen“. Der Jugendwart der Besigheimer Wehr erklärte zunächst, was die Wehr an Fahrzeugen hat und was passiert, wenn man die Notrufnummer 112 wählt. Schätzungen, wie lange die Feuerwehr bis zum Eintreffen braucht, reichten von zehn bis 60 Minuten, tatsächlich sind die Fahrzeuge acht bis zehn Minuten nach der Alarmierung am Einsatzort, je nach Stau oder Berufsverkehr.

Am Fahrzeug der Freudentaler Feuerwehr erklärte Verena Wessolowski, was die Wehr immer im Wagen dabei hat. Auch die Feuerwehraxt zum Öffnen von Türen gehört dazu, aber das war den Schülern bereits klar. „Zwei von ihnen sind schon in der Jugendfeuerwehr“, sagte Wessolowski, die seit zwei Jahren dabei ist.

Die Gemmrigheimer Feuerwehr ließ die Kinder einen Pressluftatmer tragen, wie ihn die Einsatzkräfte vor Ort auch immer dabei haben. Die Löchgauer Wehr war ebenfalls vertreten und erklärte, wie Spreizer und Schere funktionieren. Welches Gewicht sie haben, konnten die Schüler selbst testen. Und es durfte auch die Praxis geübt werden: An zwei Schläuchen konnten sich die Schüler mit dem Wasserstrahl vertraut machen.

„Wir haben die Aktion Nachwuchswerbung vor zwei Jahren schon mal ausprobiert und hatten auch Zuwachs“, erklärt Jugendwart Hergesell. Rund ein Dutzend Kinder und Jugendliche kamen damals neu in die Feuerwehr, an anderen Orten kamen auch welche dazu. Nach der letzten Aktion hatte die Besigheimer Jugendfeuerwehr 40 Mitglieder, aktuell bewegt sie sich bei 30, davon sind zwei Mädchen.

Ein Kommen und Gehen

„Es ist ein Kommen und Gehen und immer ein Kampf um Mitglieder“, sagt der 31-Jährige, der nun fast zwei Jahre im Amt ist. Viele gingen nach der Realschule in die Ausbildung oder vom Gymnasium zum Studium, sodass sie nicht in den aktiven Dienst kämen. „Die Interessen ändern sich in dem Alter“, weiß der Jugendwart, und es gebe schließlich auch andere Vereine, die für sie attraktiv seien.

Bei der Nachbesprechung mit den anderen Vertretern der Wehren sei die Resonanz gut gewesen, berichtet Hergesell. Alle wollten weitermachen, und es sei in den drei Stunden eher zu wenig Zeit gewesen. Das sahen auch einige Schüler so, die lieber geblieben wären, statt noch eine Stunde Mathe zu haben.

„Im Kreisjugendfeuerwehrverband wird die Nachwuchsarbeit gut gefördert“, sagt der Jugendwart. Und man will sie auch über soziale Medien selbst besser fördern. Eine Facebook-Seite werde derzeit überlegt, die die Mitglieder und Interessenten direkt ansprechen könnte.