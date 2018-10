Feuerwehr Den Führerschein C bezahlt die Gemeinde

Mundelsheim / Roland Willeke

Die Mundelsheimer Feuerwehr braucht Kräfte mit einem Führerschein der Klasse C, mit dem Lastwagen gefahren werden dürfen, also auch die Einsatzfahrzeuge der Wehr. Die Gemeinde hilft, indem sie die Ausbildungskosten übernimmt.

Bei der Mundelsheimer Feuerwehr gibt es derzeit 25 Mitglieder, die einen Lkw-Führerschein der Klasse C besitzen. Neun von ihnen sind allerdings schon über 50 Jahre alt. Nachwuchs ist also gefragt. Drei Feuerwehrangehörige würden gerne den Führerschein der Klasse C machen. Der Feuerwehrausschuss sprach sich dafür aus, dass die Gemeinde deren Ausbildungskosten in Höhe von rund 2000 Euro pro Führerschein übernimmt.

Führerscheinkosten für die Feuerwehr werden schon bisher von der Gemeinde übernommen, aber nur zu 75 Prozent, weil immer argumentiert wurde, der zusätzliche Führerschein nutze den Feuerwehrleuten auch außerhalb der Feuerwehr. Wer den Zuschuss bisher bekam, musste sich im Gegenzug verpflichten, weitere zehn Jahre der Feuerwehr zur Verfügung zu stehen. Wurden die zehn Jahre nicht eingehalten, musste der erhaltene Zuschuss anteilig zurückgezahlt werden.

Pflicht zur Finanzierung

Nach dem baden-württembergischen Feuerwehrgesetz (Paragraf 3, Absatz 1) sind die Gemeinden dazu verpflichtet, ihre Feuerwehrleute entsprechend den zu erfüllenden Aufgaben auszubilden. Das schließt den Erwerb der Fahrerlaubnis der Klasse C bei Bedarf mit ein. Die Kosten müssen vollständig und ohne Rückforderungsklausel übernommen werden.

Der Gemeinderat beschloss jetzt, seine Förderpraxis an die aktuelle Rechtslage anzupassen. Künftig übernimmt die Gemeinde deshalb die kompletten Kosten zum Erwerb eines Führerscheins der Klasse C. Die Führerscheinbewerber werden vom Feuerwehrkommandanten bestimmt. Jährlich sollen maximal zwei Feuerwehrangehörige einen Klasse-C-Führerschein auf Kosten der Gemeinde machen können.

In einem weiteren Beschluss stimmte das Mundelsheimer Gremium zu, dass für die Feuerwehr 25 Stapelstühle und vier Klapptische für rund 3300 Euro beschafft werden. Außerdem soll nach mehr als 40 Jahren das feuerwehreigene Besteck und Geschirr für 1740 Euro ausgetauscht und neu angeschafft werden.