Jugend debattiert Debatten in der Kelter

Besigheim / sz

Am kommenden Mittwoch, 20. Februar, 11 Uhr, findet in der Besigheimer Alten Kelter das öffentliche Regionalfinale der Region Mittlerer Neckar im Schulwettbewerb „Jugend debattiert“ statt. Was „Jugend musziert“ für junge Musiker ist, das ist „Jugend debattiert“ für junge Redner.

Seit 2002 nimmt die Maximilian-Lutz-Realschule jährlich an dem Schülerwettbewerb teil, so Schulleiter Chrstoph Hofer. „Jugend debattiert“ wird in Klasse 9 im Fach Deutsch unterrichtet und kann auch fächerübergreifend eingesetzt werden. Die Klassensieger müssen sich zunächst im Schulwettbewerb beweisen, die beiden Sieger dürfen anschließend in das Regionalfinale einziehen. Die nächsthöhere Ebene ist das Landesfinale, das im Landtag von Stuttgart stattfindet, wo die Teilnehmer vor dem Plenum sprechen. Das Bundesfinale ist in Berlin. Die Debatten werden nach den Kriterien Sachkenntnis, Ausdrucksvermögen, Gesprächsfähigkeit und Überzeugungskraft gehalten. „Jugend debattiert“ ist der größte Schülerwettbewerb, der die sprachliche und politische Bildung fördert. Zum ersten Mal findet der Regionalwettbewerb in Besigheim statt, so Hofer. Die Finaldebatten werden auf der großen Bühne der Alten Kelter präsentiert. Der Wettbewerb geht bis 12.45 Uhr.