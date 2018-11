Besigheim Conni nimmt Kinder mit auf ihre Reise

Besigheim / Susanne Yvette Walter

Da wird die Schule zur Abenteuerreise durch das Buchstabenland und den Zahlendschungel. Conni, seit 20 Jahren die beste Freundin aller Kinder, verzauberte am Samstagnachmittag dutzende von Grundschüler in Besigheim. Wie von selbst füllte sich die Stadthalle Alte Kelter als Conni ihren Besuch ankündigte.

Das Schulmusical, das ein cooles Mädchen zur Heldin macht, tourt durch die Lande. Und obwohl inzwischen schon Generationen von Kindern Conni kennengelernt haben, hat sie nichts von ihrer Beliebtheit eingebüßt. „Conni erlebt das, was unsere Kinder auch erleben. Sie hat die gleichen Gedanken und Gefühle“, beschreibt Caroline Bergmann, Mutter von drei Kindern.

Bücher erzählen von den Abenteuern und Erlebnissen, die die kleine Conni vom Kindergarten bis zum Jugendalter erlebt. Aus diesem Fundus schöpften die Macher des Conni-Musicals ihren Stoff. Großes Theater für kleine Leute? Auf jeden Fall. „Conni muss man erlebt haben. Die schafft es, dass sogar das Buchstabieren noch eine Gaudi wird“, schwärmt Linda Neumann aus Bietigheim, die am Samstag alle drei Enkel im Schlepp hat.

Bühnenaction hautnah

„Conni – das Schulmusical“ ist ein Spaß für die ganze Familie. Connis sechster Geburtstag steht bevor – ein großes Ereignis für alle Kinder. In bunten Kostümen mit viel wilder Bühnenaction erleben die Kinder hautnah in Besigheim, dass Conni ein Kind ist, wie sie selbst. Die Einschulung ist ein großer Einschnitt in ihrem Leben und den erleben die Kinder zusammen mit ihrer Conni. „Bei uns ging Conni als erstes in die Schule und meine Zwillinge hinterher. Ich habe denen immer vorgelesen aus den Büchern und sie damit auf ihre eigene Einschulung vorbereitet“, weiß Regine Sauter aus Ludwigsburg noch ganz genau.

Connis Themen sind die gleichen wie die unserer Kinder. Es geht um Lieblingskuchen und Buchstabensuppe, um den geliebten Kater Mau, der mit in den Kindergarten geschmuggelt wird und um die beste Schokoladentorte der Welt. „Mann muss keine abgehobenen Geschichten erfinden, die im Weltraum spielen oder sonst wo, um Kindern eine Freude zu machen“, stellt Klaus Konrad aus Bissingen fest und freut sich über seinen sechsjährigen Enkel Jakob, der sich neben ihm köstlich amüsiert.

Conni geht durch die selben Schwierigkeiten wie andere Kinder, jeder kann sich mit ihr identifizieren und sieht, wie man auch mit schwierigen Situationen umgehen kann. Conni tanzt und singt und ihr Besigheimer Publikum singt mit ihr. Die Songs sind schnell im Ohr und viele kennen sie auch schon. Ein besondere Rolle spielt die Erzieherin Hanne, die sich viele neue Spiele ausdenkt. „Conni animiert zum Nachmachen. Man bekommt neue Impulse für die eigene Kreativität und vor allem viel Schwung für das schulische Leben, damit den Kindern die Puste nicht ausgeht bis zum Abitur“, witzelt Gregor Lang aus Bietigheim-Bissingen.