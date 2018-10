Ausbildung Chancenschau für den Beruf

Besigheim / Susanne Yvette Walter

Die BANE ist eine Ausbildungsmesse, bei der örtliche Firmen und mögliche Auszubildende miteinander zum ersten Mal auf Tuchfühlung gehen. 40 Firmen aus Besigheim, den Teilorten und der näheren Umgebung sprechen Jugendliche an ihren Ständen in der Stadthalle Alte Kelter an und zeigen ihnen berufliche Perspektiven im nördlichen Landkreis Ludwigsburg.

Hier präsentieren sich Ausbildungsbetriebe aus der Industrie, dem Handwerk, aus dem Dienstleisterbereich und aus dem sozialen Leben. Ein Höhepunkt der Messe: die Veranstaltung „Berufe und Chancen“ am Samstagmorgen: Die Industrie- und Handelskammer kam mit Ausbildungsbotschaftern, die über ihre Erfahrungen berichteten.

Kurze Wege

Veranstalter der BANE ist der Verein zur Förderung der Berufswahlmesse BANE – Bildungsmesse Neckar-Enz. „Im Boot des Steuerungsteams sind die Stadtverwaltung Besigheim, Bürgermeister Steffen Bühler ist unser Schirmherr, die Agentur für Arbeit, Besigheimer Schulen, das Landratsamt und Vertreter aus regionalen Unternehmen“, beschreibt Claudia Bischoff aus dem Organisationsteam die Struktur.

Die Messe sei 2016 ins Leben gerufen worden, um dem Wunsch nach einer eigenen Ausbildungsmesse für Besigheim zu entsprechen, damit Jugendliche hier kurze Wege haben – zur Messe und zu ihrem Ausbildungsplatz später. Sie sollen die Betriebe aus ihrer Region kennenlernen. „Das ist das Ziel, Betriebe, die direkt vor ihrer Haustür sind“, macht Claudia Bischoff deutlich.

„Hier lernt man Berufe kennen, die man sonst gar nicht in Erwägung zieht. Eine besonders gute Methode, das zu tun, ist auch das Wanderpraktikum, das ein Verbund von Firmen anbietet. Dabei kann man je nach interesse in verschiedene Firmen hineinschnuppern“, erklärt Berufsberaterin Sigrid Martius-Hanner, Fachangestellte für den Arbeitsmarkt. Auch sie stellt auf der BANE ihr Berufsbild vor.

Draußen vor der Stadthalle Alte Kelter ist Action angesagt. Beim örtlichen Bauunternehmer Karl Köhler ist Ausbildungsleiter Marcel Ewerle damit beschäftigt, jungen Leuten zu zeigen, mit welchen Hilfsmitteln im 21. Jahrhundert gemauert wird und zwar nicht mehr mit Muskelkraft, sondern mit einem kleinen Mauerkran, den jeder auch mal bedienen darf. Nebenan beim Landschaftsgärtner Thomas Brunkow ist Rollrasen ausgelegt, dazu Lavendelstöcke und runde Steine- Grundelemente für eine kreative Gartengestaltung. Auch hier stehen Azubis in den Startlöchern, um direkt auf Neugierige zuzugehen.

„Ich möchte mal später mit Menschen arbeiten“, beschließt Angelika Frank nach dem Messebesuch und Sarah Knittel, ebenfalls von der Maximilian-Lutz-Realschule, lobt: „Schön, dass es diese Chance für junge Leute gibt, sich inspirieren zu lassen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viele Berufe gibt. Ich fand es echt interessant, durch die Ständelandschaft zu gehen.“

Magisch anziehend sind natürlich in erster Linie die Stände, an denen man selbst etwas ausprobieren darf, wie zum Beispiel Parkett verlegen auf einem Probestück von einem Quadratmeter bei Parkett Saussele. „Jugendliche mögen den Wettkampf. Deshalb können hier zwei Parkett legen und schauen, wer schneller ist“, erklärt Lisa Saussele. An anderer Stelle wird über die Eigenschaften von Kunststoff gesprochen. Und wieder an einem anderen Stand ist ein Minigabelstapler umgeben von neugierigen Beobachtern. Einer steuert ihn, die anderen geben Tipps, auch so kann man die Aufgaben einer Logistikfirma kennenlernen.